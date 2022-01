Madrid Arena Stadium sceglie una copertura Wi-Fi al top

Ora che la Coppa Davis si è conclusa, gli spettatori possono ringraziare EnGenius Technologies per aver fornito alla Madrid Arena Stadium, una delle tre sedi internazionali che hanno ospitato la competizione, una rete Wi-Fi estremamente veloce e affidabile, che ha permesso di mantenere sempre connessi ad alta velocità i giocatori, lo staff e gli spettatori.

Wi-Fi a prova di folla

Costruita per promuovere la candidatura olimpica di Madrid nel 2012, la Madrid Arena ha una capacità massima di 12.000 spettatori su una superficie di oltre 12.000 metri quadrati. L’arena doveva ospitare centinaia di giornalisti in occasione delle finali di Coppa Davis, oltre a migliaia di spettatori, giocatori, allenatori, personale di servizio e addetti alla sicurezza. L’ambiente ad alta densità ha reso la Coppa Davis un evento che necessitava di una rete Wi-Fi estremamente affidabile con una copertura estesa a un enorme complesso di uffici, sale stampa, spogliatoi, aree di ospitalità, strutture di allenamento e ristoranti. Era fondamentale che gli organizzatori e lo staff fossero sempre in grado di comunicare rapidamente ed efficacemente e che i media potessero garantire una copertura aggiornata delle partite in tempo reale.

La scelta di una soluzione di rete

Dopo aver valutato diverse opzioni, i coordinatori dell’evento hanno scelto la soluzione di gestione della rete EnGenius Cloud. Le aziende locali si sono occupate dell’installazione degli apparati presso la Madrid Arena Stadium. Carlos Sánchez Irle di X-Net ha fornito le apparecchiature e Parson Projects ha completato l’installazione.

Non è la prima volta che il CEO di Parson, Álvaro Cano, adotta la soluzione EnGenius, che gli ha sempre garantito risultati eccellenti.

Le apparecchiature installate in tutto lo stadio erano le seguenti:

– 12 switch ECS2512FP a 12 porte

– 9 switch ECS1528P a 24 porte

– 33 access point ECW230 4×4 da interno

– 15 access point ECW260 2×2 da esterno

Come sottolineato in una nota ufficiale proprio da Álvaro Cano: «L’integrazione dei sistemi EnGenius cablati e wireless ci ha permesso di ottenere una flessibilità assoluta nelle nostre integrazioni. D’altra parte, il nostro team tecnico specializzato si affida da tempo alla robustezza e alla stabilità delle apparecchiature che caratterizzano questo marchio. E, naturalmente, la gestione del cloud ci dà molta fiducia».

Una partita a tutto campo

Gli access point e gli switch EnGenius Cloud sono stati facili e veloci da configurare e installare. Tutti i dispositivi di rete sono stati configurati in anticipo, riducendo notevolmente il tempo necessario per la messa in servizio sul campo. In tutto, la soluzione Wi-Fi 6 Cloud consisteva in: 33 access point interni, 15 access point esterni e 21 switch di rete. Tutti i dispositivi sono stati gestiti mediante la piattaforma EnGenius Cloud senza licenza.

La soluzione ha permesso agli amministratori IT di visualizzare la rete dell’arena da un’unica console centralizzata. L’applicazione mobile Cloud To-Go ha offerto agli amministratori la libertà di monitorare e gestire la rete in loco o da remoto, fornendo informazioni in tempo reale su ogni dispositivo connesso alla rete.

Infine, una caratteristica della soluzione Cloud di particolare importanza è stata la capacità di gestire la larghezza di banda in tempo reale, a seconda dei requisiti di traffico in diverse parti dell’arena. Il team IT è stato in grado di ridistribuire la larghezza di banda nelle aree di maggiore utilizzo, per garantire una solida connettività per il pubblico, lo staff e i giocatori in ogni momento, mentre si spostavano all’interno dell’arena.

Riguardate qui i momenti salienti delle finali di Coppa Davis e visitate il sito web per saperne di più sulla soluzione EnGenius Cloud.