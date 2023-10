Nuova Stame: resilienza e velocità grazie ad Allied Telesis

Allied Telesis, specialista nelle soluzioni di connettività e negli strumenti di rete intelligenti, ha affiancato il partner Agomir per supportare il cliente Nuova Stame nel potenziamento della propria infrastruttura di rete al fine di incrementare l’efficienza e accelerare l’innovazione.

Con sede in Brianza, Nuova Stame è un’azienda di riferimento nella progettazione e costruzione di attrezzature per la deformazione a freddo della lamiera – in particolar modo parti di carrozzeria di qualsiasi dimensione ma anche componenti per il silenziamento delle autovetture -, trattamento termico sia a induzione che laser, il taglio e la saldatura laser e il reverse engineering.

Fondata nel 1970, da sempre è impegnata nell’eccellenza tecnologica e nell’efficienza produttiva a lungo termine. A conferma del suo spirito innovativo e con l’obiettivo di accelerare produttività e crescita dell’azienda e soddisfare esigenze attuali e future, di recente era emersa la necessità di aggiornare l’infrastruttura di rete, di cablaggio e i server che eseguono le applicazioni principali.

Per sviluppare questo progetto, Nuova Stame si è affidata alle competenze e all’esperienza di Agomir S.p.A, società di servizi e consulenza informatica, partner storico di Allied Telesis in Italia. Il system integrator ha supportato l’azienda nell’analisi dell’infrastruttura già esistente, proponendo soluzioni di networking che garantissero – oltre a migliori prestazioni e velocità di rete – scalabilità, alta affidabilità e resilienza.

Una volta completata la revisione della rete, è stata progettata l’intera infrastruttura di supporto, che ha previsto un nuovo data center e la sostituzione completa del cablaggio in rame esistente con dorsali in fibra ottica, oltre a una più moderna architettura dei server.

“Agomir si è rivolta ad Allied Telesis per la fornitura dei dispositivi di rete che rispondessero alle esigenze di Nuova Stame. “Avevamo bisogno di un fornitore in grado di offrire switch con un’ampia gamma di porte di diverso tipo, sia in termini di velocità che di connessione,” afferma Antonio Maggioni, System Project Manager di Agomir. “In Allied Telesis abbiamo trovato un partner valido, oltre a una gamma di prodotti estremamente completa e diversificata per soddisfare le richieste più complesse.”

Il system integrator ha disegnato un nucleo di rete resiliente utilizzando quattro switch Allied Telesis serie x550 in stack con doppie connessioni da 40Gb. Questi dispositivi supportano la funzione Virtual Chassis Stacking (VCStack) che semplifica la gestione consentendo a più switch di apparire come un unico chassis virtuale. Grazie all’aggregazione dei collegamenti tra le porte dei diversi membri dello chassis virtuale, non vi è alcuna interruzione percepibile in caso di guasto del link, garantendo la disponibilità dell’intera larghezza di banda. Il failover quasi immediato riduce al minimo eventuali tempi di inattività della rete in caso di problemi, soddisfacendo così i requisiti di alta affidabilità e resilienza desiderati da Nuova Stame.

Successivamente, la rete è stata suddivisa in cinque zone in cui sono stati collocati nuovi rack contenenti gli switch di accesso collegati al core resiliente con uplink da 10Gb o 1Gb. “In queste aree abbiamo utilizzato gli switch delle serie GS980MX e GS950, in base ai requisiti di carico, per eliminare numerosi switch a cascata e riportare tutto a un unico livello, collegato direttamente al core di rete,” continua Maggioni.

I benefici ottenuti da questa nuova implementazione sono stati significativi. “Grazie a questo importante progetto, l’azienda è stata in grado di ottimizzare la connessione di rete nell’intera struttura, in particolar modo nell’area di produzione, in cui l’incremento di velocità ha un effetto decisamente importante,” sottolinea Valerio Villa, IT Manager di Nuova Stame. “Inoltre, grazie alla crescente connessione delle macchine utensili e all’utilizzo di software di raccolta dati, questa area è stata in grado di trasformarsi in un ambiente cruciale con un significativo aumento dell’efficienza della produttività e, di conseguenza, del nostro livello di competitività sul mercato.”

“Siamo molto orgogliosi di aver supportato Agomir e Nuova Stame in questo importante progetto che ha consentito all’azienda di potenziare la propria infrastruttura e raggiungere nuovi obiettivi in termini di affidabilità e resilienza,” sottolinea Alessandro Amendolagine, Sales Director di Allied Telesis Italy, Israel & ME.

“Grazie ai collegamenti a 10 Gigabit tra gli switch di core e gli switch di accesso, le applicazioni di rete di Nuova Stame possono beneficiare di prestazioni ad alta velocità. Inoltre, abbiamo creato percorsi di collegamento duplicati tra gli switch di core x550 e i dispositivi di accesso GS980MX, assicurando la continuità di servizio anche in caso di interruzioni su un singolo collegamento.”