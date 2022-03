È a tutto label il Durst Expo 2022

Durst Group, specialista nella produzione di sistemi di stampa inkjet per etichette, organizza un evento internazionale dedicato al comparto label, in programma dal 26 al 29 aprile presso l’headquarter di Bressanone.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con AB Graphics, Actega, Avery Dennison, Fedrigoni, OMET, UPM Raflatac e altre realtà leader del settore, è rivolto in particolare a converter, stampatori e giornalisti interessati alla produzione di etichette di alta qualità. I partecipanti avranno l’opportunità di vedere in azione le stampanti della famiglia Durst Tau RSC in sinergia con i prodotti e le soluzioni degli altri brand che saranno protagonisti dell’evento.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Martin Leitner, Durst Product Manager Label & Flexible Packaging: «Dopo la cancellazione di Labelexpo Europe 2022, abbiamo deciso di organizzare un evento per offrire a clienti e prospect la possibilità di sperimentare dal vivo le innovazioni delle nostre soluzioni di stampa per etichette. L’appuntamento si svolgerà presso la sede centrale di Durst a Bressanone in collaborazione con molte aziende leader del settore che offrono prodotti e soluzioni complementari alla nostra gamma e che hanno subito aderito con entusiasmo all’iniziativa».

d*EXPO Labels 2022 prevede un fitto programma di dimostrazioni live dei sistemi Tau RSC, tavole rotonde, keynote di esperti del settore e presentazioni dal vivo delle aziende partecipanti. Inoltre, la Durst Lounge sarà deputata a momenti di confronto e networking per un proficuo scambio di idee in un’atmosfera rilassata.

Escursioni in e-bike sulle montagne circostanti e visite guidate nel centro storico di Bressanone con degustazioni di prodotti locali completano il programma offrendo momenti leisure per stimolare ulteriormente la condivisione di nuove idee.

Come concluso da Thomas Macina, Global Sales Director Label & Flexible Packaging: «L’evento è aperto a converter ed etichettifici di tutto il mondo a cui offriamo l’opportunità di un incontro a loro dedicato nella splendida cornice di Bressanone».