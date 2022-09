Orogel sceglie l’affidabilità dei terminali IP Snom

Orogel, azienda specializzata nella produzione di vegetali freschi surgelati fondata a Cesena nel 1978, è una realtà costituita da sei stabilimenti che abbracciano la penisola italiana da nord a sud, dal Veneto alla Basilicata. Intenzionata a soddisfare gli elevati standard qualitativi anche in termini di telefonia, Orogel si è rivolta al partner di fiducia Onit Sistemi, che ha consigliato l’installazione dei telefoni IP Snom.

Addio a interferenze e a problemi di copertura

Sostituire il centralino telefonico IP impiegato da oltre dieci anni e i telefoni Wi-Fi a corredo per Orogel era una priorità non più procrastinabile. In seguito al primo approccio con il cliente, gli esperti di Onit Sistemi si sono confrontati infatti con una serie di carenze imputabili all’obsolescenza del sistema PBX e dei telefoni Wi-Fi in uso non più in grado di soddisfare le esigenze di una realtà complessa come quella delle diverse sedi Orogel. Il cliente lamentava problemi di copertura del segnale in diverse zone degli stabilimenti, nonché una qualità audio scadente inficiata da costanti interferenze. Queste problematiche erano particolarmente evidenti nelle aree produttive, interessate da ricezione assente in molti punti delle fabbriche e caduta delle chiamate. Inoltre, complice il rumore di fondo dei macchinari in funzione, la scarsa qualità audio fornita dai telefoni Wi-Fi rendeva la comunicazione difficile anche nelle aree in cui era possibile effettuare e ricevere chiamate.

Telefoni IP affidabili anche a temperature estreme

La realtà Orogel è quanto mai variegata: oltre a dotare gli uffici di telefoni da scrivania e DECT, occorrevano terminali IP particolari per le aree di produzione, in grado di sopportare forti stress dovuti all’esposizione a temperature bassissime. Si è pertanto optato per l’implementazione di una varietà di modelli, in base alle esigenze del settore di installazione. Nello specifico, sono stati scelti i modelli DECT Snom M70, M80 e M65, i modelli da scrivania D715 e D785, e le celle DECT Snom M900, per un totale di quasi 500 terminali IP e oltre 100 celle DECT, installati nelle tre sedi di Orogel in Italia e nelle altre aziende appartenenti al gruppo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Flavio Dall’Ara, Technical Director di Onit Sistemi: «Poco dopo aver portato a termine il progetto, ci sono pervenuti ordini da parte di alcune filiali per telefoni Snom aggiuntivi, dandoci un’ulteriore conferma della bontà della nostra scelta. Si tratta pertanto di un volume di terminali in costante crescita».

In particolare, i modelli rugged Snom M70 e M80, in grado di coniugare leggerezza e robustezza, sono stati scelti per l’utilizzo in aree con condizioni fuori dal comune. Nei settori di lavorazione del prodotto i terminali vengono esposti a umidità, e alcuni operatori hanno la necessità di entrare e uscire da celle frigorifere con temperature di fino a -22°C. Questi due modelli, concepiti appositamente per resistere alle condizioni di ambienti lavorativi estremi, hanno garantito la massima affidabilità anche in presenza di umidità e importanti sbalzi di temperatura. I due modelli Snom assicurano altresì una trasmissione della voce cristallina e sopprimono i rumori di fondo, garantendo una comunicazione di prima qualità anche in prossimità dei macchinari più rumorosi.

Tutti i nuovi terminali Snom hanno inoltre risolto in modo ottimale i problemi di ricezione e copertura del segnale presenti in precedenza, apportando novità che sono state accolte subito con entusiasmo dagli utenti, come ad esempio l’integrazione della funzionalità click-to-call, non più supportata dalla soluzione precedente, e la visualizzazione dello stato di presenza dei colleghi in base alla rispettiva disponibilità. Non da ultimo, l’ottimizzazione della comunicazione interna ha permesso a Orogel di migliorare ulteriormente il proprio servizio clienti.

Come confermato da Dall’Ara: «Snom è il nostro brand di riferimento per i terminali IP da oltre 10 anni. Forti della nostra profonda conoscenza del prodotto, rinnoviamo quotidianamente la scelta di Snom come soluzione ideale per i nostri clienti. Grazie alla capacità dei telefoni IP Snom di adattarsi efficacemente agli ambienti di lavoro più disparati, l’installazione di questi terminali presso Orogel si è rivelata particolarmente vincente, soddisfacendo e superando le aspettative del cliente».

Oltre 100 celle DECT e 500 terminali Snom installati in 8 mesi

L’installazione delle oltre 100 celle DECT e dei 500 terminali Snom, durata in tutto otto mesi, è stata piuttosto complessa. Onit Sistemi ha progettato l’intero albero DECT delle diverse sedi; ha in seguito integrato il tutto con il nuovo centralino software 3CX e portato a termine l’installazione dei terminali. Sul percorso non sono mancate sfide relative alla messa in campo dell’infrastruttura di celle DECT come da progetto. L’eccellente supporto tecnico di Snom Italia è prontamente intervenuto, permettendo di superare velocemente ogni ostacolo.

«Il supporto senza pari offerto da Snom ha senza dubbio fatto la differenza in questo progetto, ed è uno dei motivi per cui da oltre dieci anni rinnoviamo la nostra fiducia in questo produttore. Consideriamo l’installazione dei telefoni Snom presso Orogel uno dei nostri fiori all’occhiello» è stata la conclusione di Flavio Dall’Ara.