OPPO Pad Air sbarca in Europa

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, non ha lasciato solo troppo a lungo l’annuncio del debutto della nuova serie Reno8 in Europa. La notizia, infatti, si completa con il lancio di OPPO Pad Air e di nuovi prodotti IoT per alcuni mercati.

Nello specifico, OPPO Pad Air rappresenta il primo tablet OPPO che approda sul mercato europeo. Sviluppato per offrire la migliore esperienza utente e prestazioni elevate, OPPO Pad Air risulta estremamente leggero, con un design bicolore unico caratterizzato da giunture in metallo. A livello di software, è invece dotato del nuovo ColorOS for Pad, per interazioni smart e fluide.

Elevata maneggevolezza grazie ad un design sottile e leggero

La parte superiore del pannello posteriore combina una texture 3D con finitura OPPO Glow e scanalature che migliorano la presa del tablet, evitando di lasciare impronte digitali. La parte inferiore del pannello posteriore è stata invece sabbiata con grani di soli 0,15 mm, per creare una superficie dall’aspetto lucido, ma non scivoloso. Con un peso di soli 440 g e uno spessore di 6,94 mm, OPPO Pad Air è leggero e confortevole.

ColorOS for Pad: interazioni smart e fluide

OPPO Pad Air è dotato di ColorOS for Pad, che supporta interazioni tattili smart come lo split screen a due dita, la possibilità di trasformare una finestra a tutto schermo in una finestra ridimensionata, semplicemente pizzicandola con quattro dita, e la barra laterale intelligente. Inoltre, sono presenti due funzioni multi-display che aiutano gli utenti a mantenere la continuità tra i dispositivi. La prima è il trascinamento dei file e la seconda è la condivisione degli appunti. Con la prima, gli utenti possono trasferire facilmente i file dal loro smartphone OPPO1 a OPPO Pad Air, utilizzando il drag and drop. Una volta sull’ampio schermo di OPPO Pad Air, foto e video diventano facili da modificare. Grazie alla condivisione degli appunti, gli utenti possono invece copiare e incollare testo senza problemi sia sullo smartphone che sul tablet, portando la produttività a un livello superiore.

Sottile, elegante e divertente

OPPO Pad Air è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680. La sua architettura basata su otto core consente agli utenti di lavorare e giocare con facilità, anche in multitasking. OPPO Pad Air è dotato di un display 2K HD da 10,36 pollici che ha superato la certificazione TÜV Rheinland per la cura della vista e vanta una protezione a bassa luce blu che ne riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi. Inoltre, OPPO Pad Air è dotato di quattro altoparlanti di grandi dimensioni e supporta Dolby Atmos, offrendo un suono chiaro e di alta qualità, per un’esperienza di ascolto coinvolgente. La sua ampia batteria da 7.100 mAh consente agli utenti di guardare video fino a 12 ore, partecipare a videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book fino a 16 ore2.

In Italia OPPO Pad Air è disponibile a partire da oggi su OPPO Store a un prezzo consigliato al pubblico di 349,99€ per il modello 4GB + 128GB con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style, e 299,99€ per il modello 4GB+64GB, con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style. Prossimamente, il tablet sarà disponibile anche su Amazon.it.

OPPO lancia anche Band 2

Gli ultimi annunci di OPPO hanno riguardato anche OPPO Band 2, la nuova generazione di OPPO Band dotata di un ampio display ultra-nitido personalizzabile con nuovi quadranti colorati, un design del cinturino a due colori e una gamma completa di funzionalità avanzate per il sonno, l’allenamento e la salute, per un’esperienza smart di alta qualità, sempre attenta al benessere dell’utente.

Pensato per i giovani, OPPO Band 2 ha un ampio display da 1,57 pollici ultra chiaro con una densità di pixel di 302 PPI, un rapporto screen-to-body superiore del 47% rispetto alla generazione precedente e un’area di visualizzazione più ampia del 74%, che rende le interazioni più semplici e immediate. La luminosità dello schermo raggiunge i 500 nits, garantendo una visione chiara, anche in presenza di una forte luce esterna. OPPO Band 2 offre, inoltre, un accattivante design bicolore del cinturino e vari quadranti, la funzionalità AI Outfit Watch Face 2.0, widget e watch faces personalizzati e con differenti pattern. Con OPPO Band 2 è possibile personalizzare facilmente il quadrante per mostrare il proprio stile unico. OPPO Band 2, inoltre, è leggero: pesa circa 33 g e si adatta al polso con comodità.

Modalità di allenamento professionali e OSleep per uno stile di vita sano

Per un monitoraggio più completo e accurato dei dati di allenamento e salute, OPPO Band 2 è dotato di un sensore di movimento a 6 assi ad alta precisione e di sensori di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue. Grazie al potente hardware, è disponibile una nuova modalità tennis, in grado di riconoscere diversi colpi di racchetta e di registrare cinque tipi di dati: colpi, oscillazioni della racchetta, durata dell’attività, frequenza cardiaca e calorie bruciate. OPPO Band 2 offre anche funzionalità di corsa aggiornate, con monitoraggio della frequenza cardiaca durante la corsa, valutazione CRF, suggerimenti sulla velocità e 13 percorsi di corsa. Il monitoraggio professionale dei dati e i suggerimenti precisi e personalizzati. Inoltre, OPPO Band 2 supporta fino a 100 modalità di allenamento e il rilevamento automatico di 4 modalità: camminata, corsa, macchina ellittica e vogatore.

OPPO Band 2 aiuta a dormire meglio grazie al rilevamento del sonno di OSleep in tutte le situazioni. Prima di andare a letto, infatti, è possibile impostare un programma di sonno attivando la modalità Sleep sullo smartphone collegato. Durante il sonno, Band 2 è in grado di monitorare il riposo, il risveglio, la durata del sonno, le fasi del sonno (sonno profondo e sonno leggero), il sonno REM (Rapid Eye Movement), il livello di ossigeno nel sangue e di valutare il rischio di russamento. Dopo il risveglio, è possibile controllare il rapporto sulla qualità del sonno e il rapporto sul russamento per comprendere meglio il proprio modo di dormire. Altre funzioni per il benessere includono il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio e l’avviso dello stress in tempo reale, il rapporto sul sonno e i promemoria per bere acqua, per aiutare l’utente a mantenersi in salute.

Assistente di vita intelligente al polso

OPPO Band 2 è anche un ottimo assistente di vita intelligente che permette di impostare sveglie, controllare il meteo, impostare timer e molto altro ancora, tutto sempre comodamente dal polso. La batteria ha una durata di 14 giorni e grazie alla comoda ricarica rapida magnetica, OPPO Band 2 può funzionare per un’intera giornata con una ricarica di soli 5 minuti e raggiungere una carica completa in un’ora, offrendo un’esperienza smart ininterrotta.