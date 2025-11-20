PacSun rivoluziona l’esperienza in-store con Manhattan Associates

Manhattan Associates ha annunciato che PacSun, azienda specializzata nel settore della moda per giovani, ha implementato con successo Manhattan Active Point of Sale (POS), la soluzione cloud-native per le vendite e i servizi in store che consente ai dipendenti di unificare la comodità del digitale al retailing personalizzato.

I risultati raggiunti da PacSun dopo l’implementazione

Dopo un periodo di prova di cinque mesi dall’avvio del progetto, PacSun ha implementato la soluzione POS di Manhattan Associates in oltre 300 store in sole otto settimane. Le funzionalità di checkout mobile hanno ridotto le lunghe file negli store, mentre la gestione unificata dello stock, basata sull’integrazione RFID, ha permesso un fulfilment fluido e senza interruzioni su Instagram, Amazon, TikTok e sui canali ufficiali di PacSun.

Durante il picco della stagione festiva, PacSun ha registrato un fatturato record e ha reso più efficienti le operazioni: il 40% degli ordini online è stato gestito tramite store fulfilment, ottimizzando la vicinanza dello stock, la capacità lavorativa e i costi di spedizione, con una riduzione delle spese logistiche pari al 25%.

I vantaggi di Manhattan Active POS

Oggi, gli store sono elementi chiave per la differenziazione nel retail: secondo le ricerche di settore, strategie di unified commerce che valorizzano i punti vendita fisici possono aumentare il valore del cliente fino a 1,5 volte, incrementare il valore medio degli ordini del 15% e migliorare la fidelizzazione del 70%. Con Manhattan Active POS operativo sull’intera rete di store PacSun, il personale può ora contare su funzionalità avanzate come workflow intuitivi che semplificano i resi e la modalità “endless aisle”, che trasforma le mancate disponibilità in ordini digitali. In questo modo, gli store esperienziali PacSun diventano veri e propri hub di servizio e fulfilment. Questa agilità permette di trasformare gli acquisti post-reso in nuove opportunità di ricavo, favorendo l’aumento delle vendite aggiuntive durante i cambi in store.

Manhattan Active POS integra in un’unica app le funzionalità di clienteling, checkout mobile e fulfilment omnicanale. Parte della suite Manhattan Active Omni, questa soluzione unifica i dati di catalogo, carrello e fulfilment, offrendo agli operatori la possibilità di agire come veri e propri brand ambassador.

Dichiarazioni

“Con Manhattan POS abbiamo rivoluzionato la nostra esperienza di vendita, offrendo ai clienti un percorso d’acquisto davvero unificato: una sola transazione e un solo checkout, sia che acquistino online, restituiscano in store o accedano allo stock da qualsiasi canale”, ha commentato Shirey Gao, Chief Digital and Information Officer di PacSun. “Il nostro team si è adattato con grande rapidità, trasformando sfide come la gestione degli articoli esauriti in nuove opportunità. Nei momenti di maggiore richiesta, grazie alle analisi in tempo reale, siamo riusciti a gestire gli ordini in modo unificato e il 50% più velocemente, rafforzando il rapporto con i clienti e garantendo i profitti più alti di sempre nella stagione festiva”.

“Il successo di PacSun dimostra quanto gli store possano esprimere il loro potenziale quando vengono integrati con il digitale”, ha dichiarato Stewart Gantt, Vicepresidente Esecutivo, Professional Services. “La nostra soluzione POS non è semplicemente uno strumento, ma un vero motore di crescita, capace di trasformare ogni interazione in un’opportunità di fidelizzazione, sia che il percorso del cliente inizi su TikTok o in un camerino”.