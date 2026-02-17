Parmacotto evolve la sua gestione documentale con Kyocera e SAT UFFICIO

Parmacotto firma e produce un’offerta completa di prodotti della salumeria, dai salumi tradizionali per il banco taglio agli affettati pronti al consumo, caratterizzati da un’attenta selezione delle materie prime. All’interno dei suoi sei stabilimenti produttivi – 4 su territorio italiano e 2 a Boston (Usa) – metodi e ricette tradizionali incontrano processi innovativi e all’avanguardia che operano nel rispetto dei più elevati standard qualitativi. Oggi, grazie all’importante orientamento verso l’export e alla holding statunitense, Parmacotto risponde alle esigenze dei mercati internazionali mettendo il proprio know-how a disposizione dei consumatori in Europa, USA e Giappone.

Il Gruppo Granterre si impegna a coniugare la capacità industriale e il saper fare della tradizione con la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, garantendo una migliore qualità di vita e di lavoro delle persone, sostenendo le comunità e i territori di riferimento e contribuendo a tutelare l’ambiente.

La crescita continua, l’espansione in nuovi mercati e l’attenzione alla sostenibilità necessitano di strumenti e tecnologie all’avanguardia non solo nel comparto produttivo, ma anche nella gestione delle informazioni, cuore pulsante di un Gruppo in costante evoluzione.

La sfida

Il parco stampanti preesistente di Parmacotto, composto da trenta sistemi di diversi marchi, risultava obsoleto, disomogeneo e privo di soluzioni di gestione documentale e accounting. Questa situazione limitava la produttività e l’efficienza delle diverse sedi operative.

SAT UFFICIO, Business Partner di Kyocera Document Solutions Italia, ha valutato le necessità di Parmacotto, analizzando le richieste dei diversi reparti, per poi proporre una soluzione che mettesse in primo piano la produttività e il risparmio.

Società che dal 1979 commercializza e offre servizio di assistenza per attrezzature da ufficio, SAT UFFICIO mette a disposizione competenze e alta specializzazione a favore delle imprese, partendo dall’analisi della struttura informatica aziendale per arrivare alla fornitura di sistemi hardware finalizzati ad ottimizzare i processi e l’organizzazione interna.

La soluzione scelta da Parmacotto

SAT UFFICIO ha risposto alle esigenze di Parmacotto con una soluzione integrata che ha visto la razionalizzazione del parco stampanti, ridotto da 30 a 12 sistemi dipartimentali ad alta efficienza Kyocera TASKalfa 3554ci. Queste multifunzione versatili e affidabili offrono alta qualità di stampa, diverse opzioni di scansione e finitura, e avanzate funzionalità di sicurezza.

Le stampanti sono state strategicamente distribuite: otto sono state installate presso la sede di Marano (PR), quattro negli uffici direzionali e quattro nei magazzini per la gestione della logistica; due stampanti sono state posizionate presso la Boschi Fratelli S.p.A a Felino (PR) e due nello stabilimento di produzione.

A completamento della fornitura hardware, sono state implementate le soluzioni software Kyocera Fleet Services (KFS) per il monitoraggio remoto e la gestione proattiva dei consumabili, e Kyocera Net Manager (KNM) per l’accounting, la protezione dei dati riservati e il controllo dei costi di stampa.

KNM garantisce la sicurezza tramite l’autenticazione con PIN, la crittografia dei dati, la stampa trattenuta sicura e la funzione Print & Follow. Per il controllo dei costi, è stata implementata una reportistica dettagliata sui volumi di stampa per singolo utente, con la possibilità di impostare limiti delle quote e attuare future policy di controllo per reparto. L’introduzione del sistema di ritiro delle stampe tramite badge ha eliminato le stampe non ritirate, garantendo al contempo la conformità GDPR.

La scelta dei sistemi di stampa Kyocera, dotati di materiali di consumo a lunga durata e caratterizzati da bassi consumi energetici, si allinea all’impegno ambientale di Parmacotto Group. Un ulteriore passo in questa direzione è l’adozione della soluzione PrintReleaf per la compensazione del consumo di carta. PrintReleaf calcola la quantità di carta utilizzata dalle aziende, riforestando poi l’equivalente del loro consumo e compensando così le emissioni di carbonio associate ai prodotti di carta e imballaggio. Con una soluzione scalabile e chiavi in mano, supporta le aziende di tutte le dimensioni nel loro percorso di sostenibilità, aumentando l’impatto positivo delle loro attività e traducendo in azione gli impegni ambientali.

Questa iniziativa si aggiunge alle scelte sostenibili già intraprese dal Gruppo, come l’utilizzo di energia elettrica green e lo sviluppo e impiego di packaging con materiali riciclati. L’adesione a SBT con obiettivi di riduzione delle emissioni sottolinea ulteriormente l’importanza della sostenibilità per Parmacotto Group.

I risultati

Grazie al progetto documentale realizzato da SAT UFFICIO e Kyocera Document Solutions Italia, Parmacotto SpA ha ottenuto un significativo miglioramento della produttività dei dipendenti, un controllo centralizzato dei volumi di stampa e l’eliminazione degli sprechi. La riduzione del TEC (Total Energy Consumption) e l’adozione di strategie sostenibili hanno portato inoltre a una concreta diminuzione dei costi complessivi.

Gaia Gualerzi, Direttrice Marketing e International Development Coordinator di Parmacotto SpA, ha commentato: “Questo progetto rappresenta per Parmacotto un passo concreto verso una gestione più efficiente, sicura e sostenibile dei processi interni. La collaborazione con SAT UFFICIO e Kyocera Document Solutions Italia ci ha permesso di adottare una soluzione evoluta, capace di supportare la crescita del Gruppo e di tradurre i nostri valori di responsabilità ambientale in azioni misurabili”.

Matteo Caselli, CEO SAT ufficio SRL, ha commentato: “La collaborazione tra SAT UFFICIO e Kyocera Document Solutions Italia si traduce in soluzioni di gestione documentale che vanno oltre la semplice fornitura di hardware. Per Parmacotto Group, abbiamo creato un ecosistema integrato che ottimizza l’efficienza, riduce i costi e supporta concretamente il loro impegno per la sostenibilità”.