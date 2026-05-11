A Conversano la Casa delle Arti diventa un hub connesso di nuova generazione grazie a La Tornanza e Huawei

La Tornanza ideata dagli imprenditori Antonio Prota e Flavio R. Albano, è un progetto culturale nato per rigenerare i territori attraverso cultura, innovazione e impresa, promuovendo il ritorno di talenti e competenze nei luoghi d’origine. Da questa visione nasce il modello dei Digital Village: ecosistemi in cui spazi culturali e luoghi di aggregazione vengono messi nelle condizioni di funzionare e crescere grazie a infrastrutture digitali avanzate, diventando più attrattivi, accessibili e connessi.

«Con i Digital Village lavoriamo per rafforzare luoghi già vivi, aiutandoli a esprimere pienamente il proprio potenziale», dichiara Antonio Prota. «Conversano rappresenta un esempio concreto di come cultura, comunità e tecnologia possano generare nuove opportunità senza snaturare l’identità dei luoghi».

La Casa delle Arti: un presidio culturale nel cuore di Conversano

In questo percorso si inserisce la Casa delle Arti, uno dei principali spazi culturali di Conversano. Nata nel 2009 dal recupero di un immobile pubblico in stato di abbandono, oggi è un centro polivalente gestito dalla Cooperativa Sociale Artimedia.

La Casa delle Arti è molto più di un luogo culturale: è un vero incubatore di socialità, che ospita una libreria letteraria, spazi per laboratori, sale multifunzionali e un Live Club dedicato a concerti, teatro e rassegne artistiche. Un punto di riferimento per la comunità, capace di unire intrattenimento e produzione culturale.

«La Casa delle Arti è nata per essere uno spazio aperto, in cui le persone possano incontrarsi, creare e condividere cultura», afferma Stefano Coppola, vicepresidente del CdA Cooperativa Artimedia. «Oggi, grazie a questo progetto, possiamo fare un salto di qualità e offrire esperienze ancora più coinvolgenti, senza perdere la nostra anima».

Un ecosistema dinamico che evolve

Uno spazio così attivo, caratterizzato da un flusso continuo di artisti, organizzatori e pubblico, aveva raggiunto un punto di svolta. La crescita delle attività – tra eventi live, streaming, rassegne e iniziative all’aperto – richiedeva una connettività più performante e affidabile, capace di supportare nuove modalità di fruizione e gestione.

La Tornanza ha riconosciuto nella Casa delle Arti il candidato ideale per un Digital Village: un luogo già ricco di energia e progettualità, da rafforzare con un’infrastruttura tecnologica in grado di abilitarne una nuova fase di sviluppo.

Il contributo tecnologico di Huawei: un’infrastruttura di nuova generazione

A supporto di questa evoluzione è intervenuta Huawei, che ha realizzato un’infrastruttura di rete avanzata basata sulla tecnologia Wi-Fi 7, garantendo un significativo salto di qualità in termini di velocità, stabilità e capacità di gestione dei picchi di connessione.

L’intervento è stato progettato su misura per le diverse esigenze della struttura. Gli spazi interni, come il Live Club e le sale polifunzionali, sono stati dotati di access point di ultima generazione in grado di sostenere eventi ad alta densità di pubblico senza interruzioni. Le aree esterne, dedicate a concerti e rassegne, sono state equipaggiate con dispositivi progettati per garantire copertura stabile anche su ampie superfici e in condizioni complesse.

All’ingresso è stato inoltre integrato Huawei IdeaHub, un sistema collaborativo con display touch 4K che consente la condivisione immediata di contenuti da smartphone e computer, trasformando l’accoglienza in un’esperienza interattiva e digitale.

«Progetti come quello della Casa delle Arti dimostrano come la tecnologia possa amplificare il valore dei luoghi culturali», commenta Fabio Romano, Responsabile per lo Sviluppo dell’Ecosistema Industriale di Huawei Italia. «Con soluzioni di nuova generazione come il Wi-Fi 7 e i sistemi collaborativi, rendiamo possibile una gestione più efficiente degli eventi e nuove forme di partecipazione, contribuendo a creare spazi connessi, inclusivi e pronti per il futuro».

Benefici concreti per la comunità

I risultati sono già evidenti. La Casa delle Arti può oggi gestire eventi complessi senza criticità di rete, supportare streaming ad alta qualità, migliorare l’organizzazione delle attività e offrire al pubblico un’esperienza più fluida e coinvolgente.

L’infrastruttura consente inoltre di gestire con la stessa efficienza eventi indoor e outdoor, rendendo possibile una programmazione più ambiziosa e continua. L’introduzione di strumenti digitali interattivi migliora anche l’accoglienza e la comunicazione con il pubblico, rendendo lo spazio più accessibile e contemporaneo.

Gli sviluppi futuri del Digital Village a Conversano

Questa trasformazione rappresenta un punto di partenza. Grazie a un’infrastruttura digitale solida e flessibile, la Casa delle Arti può ora sviluppare nuovi format, come eventi ibridi, collaborazioni internazionali, formazione digitale e produzioni culturali innovative.

Il modello Digital Village applicato a Conversano dimostra come, dotando i presìdi culturali di strumenti adeguati, sia possibile creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo. Un percorso che rafforza il legame tra comunità e territorio e offre nuove opportunità per chi sceglie di restare, creare e connettersi con il mondo.