ProGaming Italia play better con Extreme

Extreme Networks ha implementato una rete ad alte prestazioni gestita dal cloud nella sede di ProGaming Italia, agenzia di primaria importanza nell’organizzazione di eventi gaming ed esport in Italia, Svizzera e Austria.

Grazie alla collaborazione con Axians, azienda specializzata nell’ICT del Gruppo Vinci Energies Italia, la nuova infrastruttura sostiene la crescita esplosiva di ProGaming Italia nel mercato del gaming e degli esport, consentendole di sfruttare il modernissimo studio multimediale per la creazione di produzioni con risoluzione 4K60, con l’altissima qualità e l’eccezionale fluidità che contraddistingue i titoli videoludici dalle produzioni televisive. Inoltre, permette a ProGaming Italia di gestire in modo affidabile diversi flussi con grande ampiezza di banda, da dati, audio e video al controllo remoto in tempo reale, la maggior parte dei quali ha una latenza molto bassa.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Michael Schwienbacher, IT Director di ProGaming Italia: «Viviamo e respiriamo il gioco ogni giorno, quindi sappiamo quanto sia importante creare le esperienze migliori della categoria. Grazie agli specialisti di rete di Axians che hanno sviluppato una soluzione efficiente e scalabile, siamo riusciti a ottenere la connettività ad alte prestazioni all’altezza di un settore altamente tecnologico, il tutto gestendo una grande quantità di dati. Tutta questa implementazione è stata possibile grazie alle soluzioni di Extreme Networks che hanno semplificato il setup e la configurazione della rete e ci hanno permesso di gestire l’infrastruttura. Oggi siamo ancora più sicuri di mantenere l’ottima qualità del servizio per cui siamo conosciuti».

I vantaggi della rete per ProGaming includono:

Gestione e visibilità della rete basata sul cloud: L’infrastruttura di ProGaming Italia è gestita da ExtremeCloudT IQ, che permette di avere una rete affidabile e scalabile in grado di soddisfare e supportare in futuro qualsiasi esigenza delle strutture di produzione video. Inoltre, l’azienda dispone di una soluzione di gestione della rete sicura e centralizzata in modo da configurare facilmente la rete senza alcuna interruzione della connettività.

Rete cablata ad alte prestazioni per la produzione video: Due core switch ExtremeSwitchingT X620-16X 10 Gbps e un certo numero di switch ExtremeSwitching X620-16T 10 Gbps sono alla base della dorsale dell'infrastruttura di ProGaming Italia. Tutti questi connettono i PC riservati alla produzione video e aiutano a elaborare un gran numero di segnali video con grande ampiezza di banda. Diversi switch ExtremeSwitching X440-G2 collegano gli uffici, i magazzini, gli studi televisivi e le strutture mobili di produzione di ProGaming Italia.

Una rete Wi-Fi 6 veloce per aumentare la produttività:Grazie a diversi access point ExtremeWirelessT Wi-Fi 6, gli utenti della sede centrale di ProGaming Italia possono ora sfruttare una connettività più veloce e affidabile, indipendentemente dalla loro posizione nell'edificio. Questo ha migliorato i flussi di lavoro e l'interoperabilità tra tutti i membri del team e i collaboratori esterni.

Come ribadito da Vincenzo Lalli, Country Manager Italia di Extreme Networks: «Extreme ha una solida esperienza nel settore degli esport, dove il suo ampio portafoglio di soluzioni ha già contribuito a migliorare l’affidabilità della rete e l’esperienza di gioco per molte aziende, così come oggi aiuta ProGaming Italia a rafforzare il suo ruolo di leader negli esport in Italia. La rete è al centro delle migliori performance di gioco, e una connessione stabile e veloce può fare la differenza tra vincere o perdere».

Infine, per Marco Cavallarin, Pre-Sales System Engineer Team Manager di Axians: «Le soluzioni basate sul cloud di Extreme Networks non solo hanno semplificato l’installazione e la configurazione della rete, ma sono facilmente scalabili e offrono funzioni di gestione avanzate. Questi fattori ci permettono di mantenere il miglior livello di servizio, in modo che tutti i flussi di lavoro di ProGaming rimangano stabili ed efficienti».

Con un track record di successo nei tornei internazionali e negli eventi locali, ProGaming Italia può utilizzare la sua rete veloce, sicura e robusta, per continuare a ispirare e connettersi con i suoi giocatori e le comunità in tutto il settore degli esport.