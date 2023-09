RS Purchasing Manager per un procurement semplice e veloce

RS Italia, marchio commerciale di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e servizi a valore aggiunto, annuncia che I.M.D. Generators, produttore di apparecchiature medicali radiologiche per il settore MedTech, ha scelto la soluzione RS Purchasing Manager per efficientare e strutturare la gestione degli ordini.

Nata nel 1998 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel settore radiologico, I.M.D. Generators S.r.l è oggi un’azienda specializzata nella progettazione e costruzione di monoblocchi e generatori di raggi X con relativi sistemi di controllo, per gli ambiti medicale e veterinario ed è parte del Gruppo IMD International Medical Device S.p.A.

I prodotti I.M.D. vengono utilizzati per diverse applicazioni di diagnostica per immagini come mammografia; cardiologia; veterinaria; applicazioni dentali; densitometria ossea; sistemi da corsia e sala operatoria. Sono sviluppati con componenti esclusivamente europei, capaci di soddisfare gli elevati standard di qualità e sicurezza del settore medicale e di ottimizzare le prestazioni dei sistemi per ogni specifica tipologia di applicazione.

Ad oggi, l’azienda produce più di 6500 componenti l’anno per il mercato internazionale e per i partner OEM, operando con successo in tutto il mondo. Nonostante questo volume, fino al 2021 il canale utilizzato dall’azienda per l’acquisto di prodotti e componenti è stato quello tradizionale: la ricerca manuale dei prodotti su piattaforme e-Commerce differenti.

Il processo d’acquisto così impostato era decisamente lungo e macchinoso, incompatibile con una gestione moderna e sempre più ottimizzata, inoltre era carente nella razionalizzazione dell’approvvigionamento e della gestione dei fornitori, con conseguente investimento ingente in termini di tempo e risorse ed elevato rischio di errori e ridondanze.

Da qui, l’esigenza di modernizzare il processo d’acquisto implementando internamente la soluzione di RS Purchasing Manager, per semplificare l’intero processo e ottimizzarne il controllo.

“In un periodo storico in cui le problematiche sulla reperibilità dei componenti sono elevate e le disponibilità sono molto veloci, il processo di acquisto tradizionale risultava spesso improduttivo: capitava infatti di ordinare un prodotto che, prima della conclusione della fase di acquisto, risultava non più disponibile. RS PurchasingManager ha velocizzato questo processo: vediamo un prodotto e lo acquistiamo subito, evitando il rischio di non reperibilità”, afferma Ezio Carrara, Responsabile della produzione e degli acquisti di I.M.D. Generators. RS Purchasing Manager ha permesso di automatizzare molte procedure manuali, riducendo così il rischio di errori umani e accelerando i tempi di consegna e il successo nell’approvvigionamento dei prodotti. Inoltre, ha consentito di snellire le attività del responsabile dell’ufficio acquisti, permettendo a chi deve effettuare l’ordine di scegliere e completare il processo e sollevando il responsabile dall’eventualità di commettere errori o di richiedere prodotti inadeguati.

Tutto ciò a vantaggio della produzione, che riceve in tempi rapidissimi quanto ordinato e non corre il rischio di rallentamenti per mancanza di strumenti necessari o per scorte insufficienti di materiale a elevato consumo. In conclusione, grazie a RS Purchasing Manager, I.M.D. Generators può vantare un’organizzazione più strutturata nella funzione acquisti: i tecnici responsabili dell’approvvigionamento possono consultare documentazione, certificazioni e schede tecniche di prodotto selezionando il componente più adatto e alleggerendo i colleghi degli acquisti da operazioni di ricerca dispendiose di tempo. Inoltre, hanno il controllo completo e costante della spesa grazie ai report sugli ordini effettuati riconducibili ai singoli centri di costo.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con I.M.D. Generators e di essere riusciti a rendere più efficiente il suo ciclo d’acquisti. La storia di quest’azienda dimostra come RS Italia, oltre a essere un eccellente fornitore di riferimento, è anche un partner affidabile capace di suggerire preziosi input e fornire servizi di valore aggiunto alle aziende che vogliono puntare sull’innovazione e sulla modernizzazione per migliorare i propri processi aziendali”, commenta Marco Beltramo, Sales Director di RS Italia.