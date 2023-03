Simon Pryce chiamato alla guida di RS Group

RS Group ha chiamato Simon Pryce alla guida dell’azienda in qualità di Chief Executive Officer (CEO) ed Executive Director.

La nomina, che diventerà effettiva a partire dal prossimo 3 aprile, vedrà David Egan, attuale CEO ad interim, affiancare Simon in qualità di Chief Financial Officer (CFO).

Simon ha una grande competenza alla guida di aziende globali di prodotti e servizi industriali orientate al cliente. Vanta una solida esperienza nel raggiungimento di ottimi risultati, anche per gli stakeholder, attraverso il miglioramento delle prestazioni e l’efficace attuazione di strategie di crescita, organica e inorganica.

Simon lascia la carica di CEO a Ultra Electronic Holdings plc, acquisita da Advent nell’agosto del 2022, che ha ricoperto negli ultimi quattro anni. In precedenza, è stato Group Chief Executive di BBA Aviation plc per 10 anni e ha ricoperto diversi incarichi internazionali in ambito finanziario e manageriale. Simon è Non-Executive Director di RS dal 2016 e presidente del Remuneration Committee dal 2019.

La Presidente di RS Rona Fairhead ha dichiarato: “A seguito di un rigoroso processo di selezione, siamo lieti di nominare Simon Pryce come CEO di RS Group. Simon è un CEO esperto e dal comprovato know how, maturato in aziende internazionali ad alte prestazioni con culture forti ed efficaci. È stato un membro molto apprezzato del Consiglio di Amministrazione di RS negli ultimi sei anni e si è impegnato a fondo nello sviluppo della strategia del Gruppo. Il Consiglio di amministrazione è convinto che Simon abbia il giusto stile di leadership, le competenze e l’esperienza per guidare RS verso un continuo successo nella prossima fase di crescita del Gruppo”.

Inoltre, ha aggiunto: “A nome del Consiglio di Amministrazione, desidero ringraziare e riconoscere l’eccellente lavoro svolto da David, sia come CEO ad interim che come CFO, nel guidare i progressi e la continua trasformazione di successo, le prestazioni e la crescita di RS. Inoltre, vorrei ringraziare tutti i team RS dislocati nel mondo per il loro costante lavoro e per la passione e l’impegno continui nel mantenere lo slancio aziendale”.

Simon Pryce ha detto: “RS è un’azienda che ammiro da diverso tempo, sia come membro del Consiglio di Amministrazione che come cliente. Negli ultimi anni, il Gruppo ha registrato una forte performance. Tuttavia, ciò che mi entusiasma di più è il notevole potenziale di RS, con le sue persone e la sua cultura eccellenti. Non vedo l’ora di collaborare con David e con i nostri colleghi di tutto il mondo per guidare la crescita del Gruppo, migliorare ulteriormente l’esecuzione operativa e continuare a far evolvere la cultura ad alte prestazioni e orientata allo scopo“.

Simon si dimetterà da tutti i comitati del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte con effetto immediato. Joan Wainwright sostituirà Simon Pryce alla guida del Remuneration Committee.