Checkpoint Systems estende la partnership con Action

Action, il più grande discount non alimentare d’Europa, apre in media più di 200 nuovi negozi all’anno e tali ritmi richiedono un’attenta quanto efficace pianificazione logistica, affidando ai propri partner un ruolo di primaria importanza nella crescita internazionale della catena. Con queste premesse, Action ha esteso la collaborazione con Checkpoint Systems, fornitore globale di soluzioni verticalmente integrate per il retail. L’azienda, infatti, in qualità di provider internazionale in materia di sicurezza per il retail supporta da molti anni Action nel processo di messa in sicurezza della vasta gamma di articoli in-store senza compromettere l’esperienza d’acquisto dei clienti. Lo fa utilizzando dei tecnici locali e integrando senza problemi i sistemi di sicurezza e il punto vendita.

Action ha attualmente più di 1.800 negozi in nove Paesi europei e la formula del negozio è apprezzata da molti consumatori, facendo registrare all’azienda più di 10 milioni di clienti ogni settimana. La catena di retail sta crescendo rapidamente e ha l’obiettivo di espandersi ulteriormente nei prossimi anni. In quest’ottica, Checkpoint Systems giocherà un ruolo di supporto importante.

Michiel Coolen, Head of Construction del gruppo Action in Europa, commenta: “Siamo molto soddisfatti dell’approccio utilizzato da Checkpoint Systems. Hanno da sempre una forte equipe di tecnici a livello locale. Con diverse sedi in tutto il mondo, sono in grado di interfacciarsi con i referenti dei diversi paesi nella lingua locale. Questo permette loro di rispondere velocemente come i nostri team, il che ci aiuta a rispettare il nostro rigido calendario quando costruiamo e apriamo nuovi negozi. È quindi una decisione logica per noi continuare la nostra collaborazione con Checkpoint Systems”.

Un’organizzazione ben collaudata in Europa

Non sono solo i team tecnici locali di Checkpoint Systems ad essere importanti per la rapida crescita di Action, anche la collaborazione con altri fornitori aiuta a garantire che il retailer sia in grado di sostenere il ritmo sostenuto delle aperture di nuovi punti vendita.

“Possiamo dirci entusiasti di intraprendere questa partnership con Action: la catena è presente anche in Italia con 7 negozi, ed un importante piano di espansione nei prossimi anni e rappresenta un’opportunità di grande importanza per il business di Checkpoint Systems anche nel nostro Paese,” commenta Alberto Corradini, Business Unit Director Italy di Checkpoint Systems Italia.