Sonepar sceglie la supply chain omnichannel di Manhattan

Sonepar Group, specialista mondiale nella distribuzione di prodotti, sistemi e servizi elettrici, sta ampliando l’utilizzo applicativo di Manhattan Active Warehouse Management per supportare la trasformazione della propria supply chain omnichannel in tutto il mondo.

In risposta alla notevole crescita dell’e-commerce e alla richiesta dei clienti di un’esperienza phygital agile, Sonepar Group sta investendo nelle soluzioni di Manhattan Associates per fornire i più alti standard di servizio in modo rapido, affidabile e più sostenibile.

L’azienda francese ha un piano ambizioso per la propria supply chain e digital transformation: l’obiettivo è diventare il primo distributore B2B globale di prodotti elettrici a fornire un’esperienza omnichannel completamente digitalizzata a tutti i suoi clienti. Sonepar sfrutta la propria rete di distribuzione e logistica multicanale per ottimizzare la propria supply chain, offrire prezzi competitivi e migliorare le relazioni con i clienti. I suoi prodotti sono disponibili ovunque e in qualsiasi momento presso le filiali, gli showroom, online e sui dispositivi mobile.

Con questo rollout, Sonepar arricchisce la propria esperienza con Manhattan Associates dopo i successi ottenuti con le soluzioni di Warehouse Management, presso le sue filiali Technische Unie e Van Egmond Group nei Paesi Bassi e Mayflex nel Regno Unito. La soluzione Manhattan Active Warehouse Management verrà inizialmente implementata presso la divisione Cebeo di Sonepar in Belgio e in seguito in altre località.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jo Verbeek, chief supply chain officer di Sonepar: «Le soluzioni cloud native per la supply chain di Manhattan sono innovative e funzionano su un’unica piattaforma che ci permette di guidare il rollout rapido, a livello globale, di strutture di distribuzione all’avanguardia, sostenendo il buying journey e offrendo ai nostri clienti un’esperienza omnicanale fluida e continuativa».

Ancora secondo Verbeek: «Crediamo che l’ampliamento della partnership globale con Manhattan aiuterà Sonepar Group a diventare il primo distributore B2B globale di prodotti elettrici in grado di offrire un’omnichannel experience davvero completa, a ciascuno dei nostri clienti, in modo più sostenibile e conveniente. Non vediamo l’ora di collaborare con il team di esperti di Manhattan nei prossimi anni per raggiungere questo obiettivo strategico a lungo termine».

Infine, come concluso nella medesima nota da Henri Seroux, senior vice president EMEA di Manhattan Associates: «Oggi, il core dell’offerta di Sonepar è la necessità di rispondere alle esigenze uniche e in continua evoluzione di ogni cliente. Fornendo funzionalità omnichannel digitalizzate e organizzate attraverso Manhattan Active Warehouse Management, oltre che alle altre nostre soluzioni cloud native Manhattan Active Supply Chain, stiamo dimostrando di contribuire attivamente agli obiettivi di business internazionali di Sonepar e al suo successo sul lungo periodo».