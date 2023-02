Esports: La parabola di Will Still, da Football Manager ad allenatore di Ligue 1

Chi l’ha detto che la tecnologia non è importante per il mondo dello sport? La storia del tecnico belga, ma con origini inglesi, William Still, ha quel tipo di fascino da favola hollywoodiana, in stile L’arte di vincere o Coach Carter, per intenderci. Nato in Belgio da una famiglia di origini inglesi, William Still ha intrapreso la carriera di allenatore di calcio, quando era ancora iscritto all’Università di Lancashire. Tutti conoscono però la sua storia, in quanto fu proprio per merito della sua passione per videogiochi calcistici come Championship Manager e Football Manager che deciderà di diventare un allenatore di calcio a livello professionistico. Così dopo un paio di stagioni come vice allenatore per lo Standard Liegi e lo Stade Reims, di cui era sempre il vice. La prima panchina come allenatore ad interim è stata però quella del Beerschot VA, squadra belga, mentre a partire dallo scorso ottobre 2022 è diventato il tecnico dello Stade Reims, formazione francese che milita in Ligue 1. La particolarità che lo sta facendo diventare famoso è data dal fatto che la squadra francese da quando Still ha assunto la guida risulta essere imbattuta con 6 vittorie e 8 pareggi. Un risultato davvero formidabile se si considera il suo passato da videogiocatore di Football Manager.

Che cos’è Football Manager?

Inizialmente chiamata Worldwide Soccer Manager, si tratta di una serie di giochi manageriali di calcio, che sono stati sviluppati da Sports Interactive e lanciati sul mercato degli eSports a partite dal 2004, quando ancora il boom mediatico per gli eSports non era ancora scoppiato in Europa e nel resto del mondo. La particolarità di questo gioco è che riprende il nome della serie lanciata durante gli anni ottanta e novanta con l’omonimo titolo: Football Manager. Si tratta di un gioco manageriale-strategico dove il player ricopre il ruolo di allenatore (o di general manager se preferite) di una squadra di calcio professionistica, dove si può scegliere sia tra squadre di club che tra nazionali, come avviene in altri giochi di questo tipo. Nelle versioni più recenti del gioco ci sono oltre cento campionati che si possono scegliere, per una cinquantina di paesi diversi. Tra le componenti che hanno reso il gioco così popolare e di successo c’è proprio il lato accurato del database, che viene realizzato grazie al contributo di migliaia di appassionati volontari sparsi un po’ in tutto il mondo.

La passione per il calcio e lo sport, in versione digitale

Non c’è bisogno di dire che il mondo del calcio è composto da un numero impressionante di appassionati, seguaci, supporter, i quali da quando esiste internet si sono dedicati anima e corpo alla loro passione, trasferendo dati, statistiche, articoli e informazioni di ogni genere sul web. Come avviene di tanto in tanto ci sono poi casi come quello di Will Still, che passano dall’altro lato della barricata, dimostrando che oggi la tecnologia ci offre un modo di imporci nel mondo del lavoro e di ottenere successo proprio grazie a questo genere di abilità. Nonostante il mondo del calcio sia considerato un settore piuttosto chiuso, anche in Italia ci sono stati casi di tecnici che sono arrivati alla serie A senza essere stati giocatori professionisti. Il caso più evidente è quello del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, che da impiegato di banca è diventato in seguito allenatore professionista di serie A, allenando Empoli, Napoli, Juventus e Lazio e vincendo uno scudetto e una Europa League con il Chelsea.

Da Football Manager alla Ligue 1 – Il curioso caso di William Still

Oggi però parlare di Will Still è diventato quasi obbligatorio, in un mondo come quello del calcio che in questi anni ha aperto alla tecnologia, prima con l’introduzione della Var Room, oggi con l’esperimento del fuorigioco semiautomatico, mentre la goal line technology ha migliorato grazie al suo sistema composto da 7 diverse telecamere il concetto di gol o di tiro sulla linea, un aspetto che in passato aveva fatto discutere, scatenando non poche polemiche e analisi su azioni e gol dubbi. Still però è diventato un vero allenatore di calcio, visto che sta ottenendo buoni risultati nella Ligue 1 francese, con la sua squadra che è riuscita addirittura a tener testa ai campioni indiscussi del PSG di Mbappé, Neymar Jr. e del campione del mondo Lionel Messi. Una parabola che quindi parte da lontano e dalla simulazione di gioco di Football Manager per arrivare fino ai campi di gioco e al calcio professionistico di alto profilo; costituendo una delle scommesse calcistiche sicuramente più stimolanti e interessanti di questo ultimo periodo, in effetti.

Cresce la passione per il mondo del calcio in versione eSports

Del resto i dati che riguardano il settore degli eSports è in netto aumento, come si può vedere attraverso i tornei nazionali e internazionali che vengono organizzati a cadenza periodica per questo riguarda il mondo del calcio cosiddetto virtuale. La Serie A in Italia ha già lanciato un format che si chiama appunto eSerie A Tim 2023, una stagione regolare e a tutti gli effetti per quanto riguarda lo sport elettronico e la simulazione del gioco del calcio.