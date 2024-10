TCL al Lucca Comics & Games porta esperienze di gaming imperdibili

Gli appassionati di fumetti, giocatori e cultura pop fremono per l’edizione 2024 del Lucca Comics & Games, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. Tra i protagonisti che faranno vivere esperienze incredibili ai partecipanti ci sarà TCL, official partner delle Nazionali di calcio Italiane FIGC e secondo brand al mondo per i TV.

All’interno del celebre Gaming Village, in collaborazione con MediaWorld, TCL offrirà un’esperienza di gioco mai vista prima, pronta a conquistare ogni tipo di gamer.

Il Simulatore Racing di TCL farà vivere esperienze incredibili

L’area espositiva si trasformerà in un vero e proprio paradiso per i giocatori, con schermi straordinari che spaziano dai modelli Mini LED 144Hz fino al TV più grande del mondo, da ben 115 pollici, equipaggiato con un Simulatore Racing all’avanguardia. Grazie allo schermo da 2,5 metri e il sistema di simulazione di guida, gli appassionati potranno vivere il brivido della velocità e la precisione di una corsa in pista in modo incredibilmente realistico.

I partecipanti potranno sfidarsi in gare adrenaliniche e mozzafiato, con la possibilità di vincere premi esclusivi firmati FIGC per chi riuscirà a battere il record. Un tocco di competizione in più per rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Per chi invece preferisce i videogame di avventura o calcio, TCL ha riservato due TV Mini LED da 65 pollici della serie C80, perfetti per vivere azioni veloci e spettacolari grazie al refresh rate 144Hz. Gli appassionati potranno immergersi in mondi virtuali mozzafiato o giocare partite avvincenti, il tutto con una fluidità e una nitidezza visiva senza precedenti.

La collaborazione con MediaWorld

Questa collaborazione tra TCL e MediaWorld conferma la dedizione a offrire esperienze uniche e indimenticabili per i gamer di ogni età, rendendo Lucca Comics & Games un evento da non perdere per tutti gli amanti della tecnologia, dell’intrattenimento e del divertimento.

In occasione dell’evento, il modello Mini LED 65C805 sarà in promozione a 799€ presso i punti vendita MediaWorld, a partire dal 25 ottobre 2024 e per tutta la durata della manifestazione.

Dichiarazioni

Fabio Serafino, Sales Director TV/AV di TCL, dichiara: “La nostra partecipazione a Lucca Comics & Games rappresenta un’importante opportunità strategica per TCL. Siamo impegnati a rafforzare il nostro posizionamento nel mercato gaming, offrendo prodotti innovativi che rispondono ai bisogni degli utenti più esigenti. Questa collaborazione con MediaWorld non solo ci consente di presentare la nostra tecnologia all’avanguardia, ma anche di creare un’interazione diretta con i nostri clienti, raccogliendo feedback preziosi e costruendo relazioni durature. Siamo convinti che queste esperienze aiuteranno a definire il futuro del gaming e a consolidare la nostra leadership nel settore”.