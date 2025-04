Sony al NAB Show 2025 tra novità e aggiornamenti

Si sta tenendo a Las Vegas, fino al 9 aprile, il NAB Show 2025 e Sony è presente per immergere i partecipanti nelle innovazioni più avanzate, approfondimenti, flussi di lavoro e competenze di primo piano in quattro aree chiave: soluzioni per la produzione live, flussi di lavoro per le news e la produzione, soluzioni di imaging e produzione virtuale. L’ecosistema di strumenti di Sony favorisce le connessioni e la creatività e semplifica i processi per i singoli creatori e le produzioni aziendali. Le novità includono un sistema di telecamere Super35mm con densità neutra variabile (VND), un sistema di estensione ultracompatto per telecamere Full-frame e una soluzione di tracciamento delle telecamere per arricchire la creazione di contenuti.

I miglioramenti e le tecnologie Sony supportano le più recenti esigenze e capacità del settore, consentendo nuove forme di espressione e produttività attraverso i protocolli cloud e IP, l’acquisizione cinematografica e la creazione di contenuti spaziali, nonché i flussi di lavoro della realtà estesa aumentata (XR) e degli effetti virtuali (VFX). L’azienda consente a broadcaster, direttori della fotografia, team di produzione e creatori di contenuti a tutti i livelli di dare vita alle loro visioni con maggiore flessibilità ed efficienza.

Soluzioni di produzione live di Sony

L’HDC-F5500V, la telecamera CMOS 4K Super 35 mm per la produzione live, rappresenta il prossimo passo nell’evoluzione delle telecamere di sistema di Sony e farà il suo debutto al NAB Show 2025. La telecamera è dotata di un global shutter imager, di un attacco per obiettivo PL e di una nuova licenza software opzionale che aggiunge le funzionalità VND per un maggiore controllo della profondità di campo e un’ampia gamma di controlli della luminosità grazie alle funzionalità di iride virtuale. Progettata per le esigenze attuali delle produzioni live, la telecamera fornisce immagini splendidamente dettagliate e controllo ND durante l’on-tally. Inoltre, offre vantaggi per il flusso di lavoro, tra cui un’ampia gamma di funzioni per la produzione HDR e SDR, e la stessa infrastruttura della sua controparte HDC-5500V da 2/3 pollici, tra cui il collegamento in rete IP, il funzionamento remoto multi-camera e l’opzione di registrazione in-CCU (unità di controllo della telecamera). La disponibilità è prevista per l’estate 2025.

Grazie al recente aggiornamento del firmware versione 1.1, l’adattatore di rete per il controllo delle telecamere CNA-2 supporta ora la gestione integrata di più siti attraverso il Global Multi Camera System (GMCS) di Sony, consentendo il funzionamento remoto di numerose telecamere per eventi sportivi su larga scala e altre applicazioni. Inoltre, grazie alla licenza opzionale HZC-MSUCN2, è possibile abilitare la modifica simultanea della configurazione e la regolazione del colore per più telecamere tramite un browser web.

Per la prima volta al NAB Show sarà esposta la nuova telecamera POV (point of view) compatta e leggera HDC-P50A. In fase di lancio, la telecamera multiuso è dotata di un sensore d’immagine a 3 chip da 2/3 di pollice con otturatore globale 4K, flessibilità di installazione, uscita fino a 8x HD e 4x 4K, connettività IP diretta e integrazione CCU completa, offrendo al contempo la stessa qualità d’immagine e le stesse caratteristiche operative della famiglia HDC Global Shutter di Sony. La telecamera può essere abbinata a un filtro ND variabile HKC-VND50 opzionale e all’adattatore di rete per il controllo della telecamera CNA-2, per il monitoraggio centralizzato e le operazioni in remoto.

Gli ultimi monitor professionali 4K di Sony, i modelli BVM-HX1710 e BVM-HX1710N da 16,5 pollici (con interfaccia IP), offrono una luminanza di picco di 3.000 nits, un contrasto eccellente e neri profondi e saranno dotati di nuovi strumenti operativi, tra cui una funzione di visualizzazione affiancata che consente il confronto diretto tra due segnali 4K o tra video 4K e HD. Inoltre, la funzione di closed captioning su 3G-SD1 1920×1080/59.94P e il controllo flessibile delle impostazioni di luminosità massima consentono la regolazione in otto passi, da 4000 nits a 400 nits. Le impostazioni create sul BVM-HX1710(N) possono essere condivise con l’ammiraglia BVM-HX3110. Anche il BVM-HX3110 riceverà nuove funzionalità grazie all’aggiornamento gratuito alla versione 2.0, che rispecchia le caratteristiche del BVM-HX1710(N). Il BVM-HX1710(N) e la versione 2 del firmware per il BVM-HX3110 sono previsti per l’estate 2025.

La telecamera PTZ (pan-tilt-zoom) 4K BRC-AM7 con funzione di inquadratura e inseguimento automatico abilitata da AI, annunciata al NAB 2024, è ora disponibile. La nuova versione 2 del firmware, prevista per l’estate del 2025, aggiunge l’inquadratura multi-persona, la registrazione dei volti, il range di tracking migliorato, l’effetto camera lead e la compatibilità con il CNA-2 per le produzioni remote. L’aggiunta della versione 2 del software garantirà un set di funzioni e uno stile operativo comune con la telecamera full frame ILME-FR7. Previsti per l’inizio dell’estate 2025, sia il BRC-AM7 che l’FR7 aggiungeranno la compatibilità con il più recente Camera Remote Toolkit di Sony per il funzionamento remoto della telecamera e la regolazione delle impostazioni.

I principali miglioramenti apportati al portafoglio Networked Live di Sony includono aggiornamenti alla linea di switcher per la produzione live. È stata rilasciata la versione 2.3 del firmware per l’MLS-X1, caratterizzata dalla funzione Conditional Action, che consente agli operatori di pre-costruire azioni che possono essere eseguite in base allo stato dello switcher, migliorando l’efficienza della produzione. Inoltre, lo switcher di produzione basato su software M2L-X viene mostrato su apparecchiature COTS (Commercial Off the Shelf) e sul cloud, mentre la piattaforma di produzione M2 Live SaaS mostrerà una nuova integrazione con i mixer audio di terze parti.

Nevion, società del gruppo Sony focalizzata sull’elaborazione e l’orchestrazione del trasporto multimediale in tempo reale, presenterà i recenti aggiornamenti. Il nodo multimediale definito dal software, Nevion Virtuoso, si espande con un nuovo convertitore AES/Analogico/MADI ad alta densità e un componente aggiuntivo che fornisce più sorgenti audio. Inoltre, verranno evidenziate le tecnologie HEVC a bassa latenza e a basso bitrate di Virtuoso. Sarà esposta la Nevion VideoIPath Media Orchestration Platform, che ora può orchestrare ambienti 5G e cloud, offrendo ai clienti una maggiore flessibilità per i loro ambienti di contribuzione o produzione.

Il trasmettitore di dati portatile PDT-FP1 è stato aggiornato con nuove funzionalità, tra cui il supporto per la registrazione di telecamere esterne, oltre allo streaming live di alta qualità da una telecamera collegata e un’app di streaming. Il flusso di lavoro immediato per la consegna di foto e video dal campo è stato migliorato con l’app Transfer & Tagging (T&T), oltre al caricamento diretto dalla telecamera ai servizi cloud. Insieme al PDT-FP1 e al processore media edge NXL-ME80, l’unità di produzione remota CBK-RPU7 di Sony si trasforma in una soluzione di produzione remota. I nuovi miglioramenti apportati alla soluzione aggiungono il controllo remoto delle telecamere, il tally, l’acquisizione con monitoraggio del video di ritorno e la gestione delle connessioni tramite VideoIPath di Nevion, migliorando le operazioni e il monitoraggio di più telecamere. La recente versione 1.2 del firmware per l’NXL-ME80 consente di ottenere una trasmissione video più stabile con un bitrate ancora più basso, una maggiore resistenza al jitter per una maggiore stabilità e una nuova funzionalità di crittografia (AES256). Oltre a ciò, offre un codec H.265/HEVC a bassissima latenza e praticamente senza perdite. L’integrazione con Nevion Virtuoso è prevista per un aggiornamento futuro.

Hawk-Eye Innovations di Sony, che fornisce alle organizzazioni sportive soluzioni leader per la produzione broadcast, l’officiatura e le prestazioni, presenta HawkREPLAY, una soluzione di trasmissione instant replay per flussi di lavoro flessibili di produzione on-premise, ibridi e remoti. Può essere utilizzata insieme alla telecamera 4K 4x HDC-5500 o alla telecamera POV HDC-P50A e alla CCU di Sony per abilitare le funzionalità 4K HFR e UHD pan and scan, oltre a una vetrina di tecnologia cloud. Nell’ambito dell’ecosistema Broadcast Solutions, sarà esposto anche HawkNEST, un sistema di gestione degli asset e di registrazione ISO, con le nuove funzionalità della Control Console e del Channel Navigator.

Flusso di lavoro delle notizie e della produzione

Ci Media Cloud, un servizio di collaborazione e gestione degli asset multimediali disponibile come parte della suite Creators’ Cloud di Sony, ha aggiunto il supporto di nuovi formati e interessanti integrazioni per semplificare e automatizzare i flussi di lavoro di post-produzione. Ci Workflow ora supporta quasi tutti i formati RAW delle telecamere, rendendo la sua soluzione self-service di VFX pull ancora più potente. Ci ha anche aggiunto un’estensione per DaVinci Resolve Studio che consente agli editor di accedere ai file Ci, modificare, ricollegare, renderizzare e condividere i tagli senza dover lasciare il proprio NLE (non-linear editing). Inoltre, Sony ha aggiunto il supporto diretto delle telecamere al cloud per FX3, FX30 e Alpha 7S III (in sequenza), con la compatibilità di altri modelli in arrivo, consentendo ai proprietari di telecamere di caricare automaticamente su Ci senza la necessità di hardware aggiuntivo.

Le soluzioni di Sony dedicate all’imaging

Il VENICE Extension System Mini, annunciato di recente, aggiunge flessibilità alla telecamera cinematografica digitale full-frame VENICE 2, fiore all’occhiello di Sony, consentendo di separare ed estendere il sensore della telecamera dal corpo macchina tramite un cavo sottile e staccabile. È più piccolo di circa il 70% rispetto al precedente sistema di estensione, per essere utilizzato in luoghi piccoli e difficili. Quando si utilizzano due unità affiancate, è possibile acquisire clip stereoscopiche in modo naturale per la creazione di contenuti spaziali e l’acquisizione di sfondi VFX. La disponibilità del sistema è prevista per l’estate del 2025.

L’aggiornamento del firmware versione 2 per la cinepresa full-frame BURANO includerà nuovi formati di registrazione per prestazioni più rapide del sensore, tra cui un crop Full Frame 3,8K fino a 120 fps e una modalità Super 35 1,9K in grado di acquisire fino a 240 fps. Ulteriori aggiunte includono un’uscita video SDI standardizzata per il monitoraggio attraverso X-OCN e XAVC, oltre a un display on-screen migliorato, un’uscita immagine potenziata, strumenti di esposizione aggiuntivi, capacità di autofocus più ampie e funzionalità per eventi live e multi-camera.

Saranno esposti anche i camcorder palmari compatti PXW-Z200 XDCAM e HXR-NX800 NXCAM 4K HDR con connettività di rete, riconoscimento dei soggetti con AI, autofocus preciso e possibilità di aggiungere MPEG HD422. Il PXW-Z200 supporta l’uscita SDI e il timecode e, con il firmware previsto per l’estate 2025, aggiungerà la registrazione XAVC MXF.

La serie DWX si amplia con il trasmettitore digitale wireless DWM-30. Utilizzabile in una serie di applicazioni audio professionali, tra cui broadcast e musica dal vivo, il modello aggiornato supporta una gamma più ampia di frequenze e codec, nonché il funzionamento simultaneo multicanale.

La suite di software, servizi e app Creators’ Cloud di Sony include Monitor & Control (M&C), un’app mobile per i creatori di video che consente il monitoraggio video via cavo o wireless e il controllo remoto preciso per operazioni con una o più telecamere. Con l’ultimo aggiornamento della versione 2.3, M&C sta ampliando le sue funzionalità e supporterà altre caratteristiche come le funzioni di inquadratura elettronica per PXW-Z200 e HXR-NX800 e una migliore risoluzione delle mappe di messa a fuoco sui dispositivi mobili.

Produzione virtuale

Mentre la produzione virtuale si sta diffondendo sul mercato, Sony è all’avanguardia con una suite completa di offerte di produzione virtuale che supportano la creazione di contenuti spaziali. Al NAB Show 2025, l’azienda presenta il sistema di tracciamento delle telecamere OCELLUS (ASR-CT1), un sistema di tracciamento senza marcatori che può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni. Questa nuova soluzione innovativa è indipendente dalla telecamera e utilizza quattro dei cinque sensori di immagine su un’unità sensore per tracciare i punti caratteristici dei segnali video. OCELLUS è ideale per l’utilizzo sia in applicazioni broadcast come notiziari, sport e meteo, sia in applicazioni cinematografiche. La disponibilità del sistema di tracciamento della telecamera è prevista per l’autunno 2025.

Inoltre, il Virtual Production Tool Set di Sony, una serie di risorse che semplificano i flussi di lavoro di pre-produzione e sul set, si arricchisce di nuove funzionalità che verranno presentate in anteprima per dare vita alla pre-visualizzazione, prima che la produzione abbia luogo. Il software aggiornato affronta la correzione dell’angolo di visione e aggiunge la compensazione del colore fuori asse Crystal LED. In aggiunta, consente il rendering di sfondi in computer grafica di alta qualità ad alti fotogrammi al secondo grazie all’accelerazione del ray-tracing e supporta anche la visualizzazione degli avvisi moiré in tempo reale per il funzionamento di VENICE 2.

La presentazione programmata prevede la partecipazione di leader di pensiero ed esperti del settore dei media e dell’intrattenimento, che tratteranno argomenti di tendenza come l’intelligenza artificiale, la produzione sportiva, il 5G, l’IP, la produzione basata sul cloud, la produzione cinematografica, la creazione di contenuti spaziali e la produzione virtuale, tra gli altri.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di connetterci con il settore e di presentare innovazioni e progressi che rispondono alle esigenze uniche e in evoluzione dei nostri clienti in occasione di questo NAB Show“, ha dichiarato Olivier Bovis, Deputy Head of Pan-European IP&S, Sony Europe. “Abbiamo adottato un approccio mirato, migliorando la nostra linea di prodotti. Grazie agli aggiornamenti del firmware facili da scaricare, stiamo aggiungendo più valore, garantendo una maggiore longevità, riflettendo le richieste dei nostri utenti e offrendo un ritorno sull’investimento iniziale. Grazie alla nostra vasta rete di soluzioni e competenze, stiamo creando un flusso di lavoro più efficiente e senza soluzione di continuità che favorisce la creatività e soddisfa i nostri clienti del settore broadcast e della produzione, accompagnandoli nel loro percorso“.