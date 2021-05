Tipopennati, azienda italiana attiva da 50 anni nei servizi di grafica e stampa per l’editoria, commerciale e pubblicitaria, ha scelto da tempo Canon Italia quale partner tecnologico ideale per rispondere alle esigenze della sua clientela, puntando all’offerta di servizi di stampa a valore, personalizzati in base alle diverse esigenze di business.

Fondata da Roberto Pennati nel 1970, l’azienda Tipopennati è cresciuta nel tempo, affermandosi nel territorio bresciano grazie alla diversificazione dell’offerta di servizi e all’investimento costante in tecnologie di stampa all’avanguardia. Oggi la tipolitografia, con un reparto stampa sia offset che digitale, offre un servizio completo ai propri clienti, occupandosi a 360° di tutti gli aspetti che riguardano la grafica e la stampa commerciale e pubblicitaria, ma anche con una grande passione per l’editoria libraria di prestigio.

Con Canon Tipopennati anticipa i cambiamenti del mercato

Coniugando tradizione e innovazione, nel tempo l’azienda ha deciso di intraprendere una precisa specializzazione, optando sulla stampa offset tradizionale per il piccolo/medio formato e abbracciando la stampa digitale per tutte quelle applicazioni nel campo delle etichette, delle tirature on demand di piccolo formato e nel grande formato, con la realizzazione di manifesti, canvas e pannelli.

Si inserisce in questa ambiziosa mission aziendale, tesa ad alzare sempre più l’asticella del servizio offerto con un approccio consulenziale e personalizzato, la scelta di affidarsi a Canon quale unico partner tecnologico da oltre 20 anni. Una scelta che ha comportato il continuo innesto di soluzioni di stampa Canon di ultima generazione, non solo per stare al passo con il cambiamento ma anche, e soprattutto, per anticiparlo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Roberto Pennati, titolare di Tipopennati: «Abbiamo celebrato con orgoglio i 50 anni di attività. Un lungo percorso di impegno, di duro lavoro e investimenti tecnologici. L’impegno a essere sempre innovativi sul mercato in termini di applicazioni proposte, la qualità delle lavorazioni, l’affidabilità nella gestione delle commesse e l’attenzione all’ambiente sono la nostra forza».

Grazie al sodalizio tecnologico e consulenziale con Canon, l’azienda ha potuto ampliare la gamma di soluzioni di stampa, puntando a differenziarsi sul mercato con una grande varietà di prodotti dall’elevata qualità. In particolare, il comparto piccolo formato ha visto nel tempo l’introduzione di nuove soluzioni a colori, includendo Canon imagePRESS C700, la soluzione di fascia intermedia del portfolio Canon professionale, Canon imagePRESS C8000VP, appartenente alla gamma alto volume e di recente la nuova Canon imagePRESS C9010VP, rinomata per versatilità, affidabilità e qualità simile alla stampa off-set.

Inoltre, l’integrazione della macchina con il controller Canon PRISMAsync garantisce il raggiungimento dei massimi standard in termini di prestazioni del flusso di lavoro in modalità molto semplice e intuitive per l’operatore. Lato grande formato, il plotter Canon imagePROGRAF PRO-4000 assicura la stampa di cartellonistica pubblicitaria, quali manifesti, canvas e pannelli.

Per Giuseppe D’Amelio, Marketing Director Document Solutions di Canon Italia: «Siamo lieti di aver contribuito con la nostra tecnologia alla crescita di un’azienda che incarna uno straordinario esempio di imprenditorialità italiana, una storia familiare di successo protesa tra tradizione e innovazione. Qualità, innovazione tecnologica, personalizzazione dell’offerta ma anche grande attenzione all’ambiente grazie l’utilizzo di inchiostri ecocompatibili e carta proveniente solo da cartiere a basso impatto ambientale, sono i valori che condividiamo con questa azienda e che ci hanno permesso di collaborare per così tanti anni. Il nostro impegno al fianco dei clienti è quello di offrire loro dotazioni tecnologiche all’avanguardia e consulenza per crescere e differenziarsi sul mercato, aprendo nuove opportunità di business».