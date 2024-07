TMB ottimizza la sicurezza con le soluzioni Panasonic TOUGHBOOK

La tecnologia è di grande supporto per le città moderne, soprattutto quando si parla di sicurezza stradale e dei cittadini.

Regolamentare e migliorare il controllo del traffico sulle corsie delle strade cittadine riservate agli autobus: questa è stata la necessità presentata da Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), azienda pubblica di trasporti del capoluogo catalano, che ha recentemente riscontrato grande successo grazie all’implementazione di tecnologie avanzate.

La tecnologia Panasonic al servizio di TMB

Insieme a Tradesegur, azienda specializzata nella creazione di soluzioni per la sicurezza pubblica urbana, Panasonic Connect ha messo a punto un sistema di controllo fotografico all’avanguardia in grado di rilevare e sanzionare i veicoli che violano le norme del traffico in queste corsie esclusive, migliorando così l’efficienza e la sicurezza del trasporto pubblico in città.

Il sistema prevede l’installazione di un Panasonic TOUGHBOOK G2 sul veicolo del personale TMB (Nissan Leaf 100% elettrica), dotato di telecamere all’avanguardia per rilevare i trasgressori nelle corsie degli autobus. La gestione efficiente delle infrazioni rilevate è facilitata dall’integrazione dei due strumenti, che consente un processo semplificato e accurato.

La collaborazione, iniziata nel 2023, segna una pietra miliare nella tecnologia al servizio della sicurezza stradale e dei cittadini, e si è rivelata un successo fin dal primo periodo di sperimentazione iniziale.

Dichiarazioni

“L’introduzione dell’auto con strumentazione fotografica per il controllo dei veicoli migliora la sicurezza stradale e riduce gli incidenti, rafforzando al contempo il rispetto delle norme di circolazione sulle corsie riservate agli autobus della città“, commenta Xavier Flores, Direttore Generale di Transports Metropolitans de Barcelona.

“Panasonic Connect conferma il suo impegno per l’innovazione tecnologica e il proprio contributo allo sviluppo di soluzioni che migliorano la qualità della vita nelle città. Questa collaborazione con TMB è un esempio di come le nostre tecnologie possano avere un impatto positivo e tangibile sulla comunità”, commenta Chiara Cabini, Marketing Manager Southern Europe di Panasonic Connect TOUGHBOOK. “Siamo entusiasti dei risultati ottenuti con i dispositivi già installati e non vediamo l’ora di espandere questo progetto in futuro, perseguendo ulteriormente la nostra missione di fornire soluzioni tecnologiche che facciano la differenza”.