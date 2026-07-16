BitLocker: la configurazione predefinita non è sufficiente a proteggere gli endpoint

Il lavoro non è più confinato negli spazi tradizionali dell’ufficio. Entrando in qualsiasi bar, lounge aeroportuale o hall di hotel è possibile osservare il moderno ambiente di lavoro in azione: laptop aperti, riunioni in videoconferenza e documenti modificati in tempo reale.

Questa flessibilità ha portato enormi vantaggi in termini di produttività, ma ha anche accentuato una delle minacce più note e ancora sottovalutate nella cybersecurity: l’accesso fisico a un dispositivo.

Oggi i laptop sono al centro di qualsiasi attività e custodiscono le informazioni più importantidel nostro lavoro – dai documenti riservati e messaggi, alle credenziali e ai dati sensibili su clienti e dipendenti. Ma proprio questo rende i device un bersaglio primario e obiettivo chiave. Ogni giorno migliaia di laptop vengono smarriti o rubati, mettendo questi dati a rischio.

Allo stesso tempo, il valore di questi dispositivi per gli hacker è in aumento. I laptop moderni elaborano localmente un numero sempre maggiore di informazioni sensibili. La rapida adozione di applicazioni basate sull’AI sta accelerando questo shift, poiché strumenti che analizzano documenti, immagini e registrazioni vocali aumentano la quantità di dati sensibili gestiti direttamente sugli endpoint.

Un laptop “compromesso“ può inoltre contenere credenziali memorizzate nella cache, dati aziendali archiviati localmente o accessi autenticati ad applicazioni interne. Gli hackerpossono sfruttare questo punto d’ingresso per sottrarre informazioni sensibili o insinuarsi più in profondità nelle reti aziendali. E anche quando i dati sono teoricamente archiviati nel cloud, in genere devono essere memorizzati nella cache locale per motivi di prestazioni, finendo comunque sul dispositivo.

Nel complesso, questo significa che il laptop stesso è diventato un obiettivo sempre più allettante per i cybercriminali.

Perché la configurazione predefinita di BitLocker non è sufficiente

Se un dispositivo finisce nelle mani sbagliate, la maggior parte delle aziende si affida alla crittografia del disco BitLocker, ampiamente diffusa per garantire che i dati contenuti inlaptop smarriti o rubati rimangano protetti. Tuttavia, questa protezione può essere aggirata se un hacker ha accesso fisico al dispositivo.

Un esempio è una tecnica nota come “TPM bus snooping”. Questo metodo consente agli hacker di intercettare le comunicazioni tra il Trusted Platform Module (TPM) del dispositivo e la CPU durante il processo di avvio.

Il TPM è un chip di sicurezza specializzato responsabile di diverse funzioni fondamentali. Archivia in modo sicuro le chiavi crittografiche, supporta i meccanismi di autenticazione e consente processi di avvio sicuri. Opera, inoltre, in stretta integrazione con tecnologie di crittografia come BitLocker per proteggere i dati memorizzati sul dispositivo.

Nella configurazione predefinita, il TPM rilascia la chiave di decrittazione del disco durante l’avvio del sistema, una volta che il dispositivo ha verificato che l’ambiente di boot sia affidabile. Questa configurazione predefinita di BitLocker, basata esclusivamente sul TPM, è apprezzata per la sua facilità di implementazione, poiché consente a molti dispositivi di sbloccare automaticamente il disco crittografato all’avvio senza richiedere un’autenticazione aggiuntiva.

I ricercatori hanno dimostrato che un hacker in grado di accedere fisicamente al dispositivo può intercettare questa comunicazione durante l’avvio e recuperare la chiave di crittografia. In alcuni casi, ciò può avvenire in meno di un minuto utilizzando hardware dal costo di appena 20 dollari.

Questi attacchi al bus TPM sono sempre più documentati. Ciò che un tempo richiedeva laboratori specializzati sta diventando più accessibile, grazie alla diffusione di strumenti, ricerche e dimostrazioni pratiche all’interno della community della sicurezza.

È importante sottolineare che non si tratta di una vulnerabilità risolvibile semplicemente con aggiornamenti software. Il problema risiede nel modo in cui i componenti hardware comunicano tra loro durante l’avvio. Una volta che un hacker ha accesso fisico al dispositivo, costui opera diversamente e al di fuori di molte delle ipotesi su cui si basano le protezioni software.

Per le aziende, questo solleva una delicata questione di conformità: se la configurazione standard di BitLocker possa ancora essere considerata una misura di mitigazione sufficiente nel decidere se la perdita di un dispositivo contenente dati personali debba essere notificata alle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati.

Perché la sicurezza hardware è più importante che mai

Con dispositivi sempre più mobili e obiettivi sempre più preziosi, le aziende devono ripensare il proprio approccio nella protezione degli endpoint.

Le strategie di sicurezza tradizionali si sono concentrate soprattutto su controlli software come piattaforme di protezione degli endpoint, rafforzamento dei sistemi operativi e monitoraggio della rete. Questi livelli restano essenziali, ma non sono in grado di proteggere completamente un dispositivo se gli hacker hanno la possibilità di accedere direttamente all’hardware. È per questo che si sta assistendo a un crescente interesse verso la sicurezza radicata nell’hardware: sistemi progettati con protezione integrata fin dal silicio.

HP TPM Guard, la nostra nuova architettura di sicurezza basata sull’hardware, adotta un approccio diverso introducendo un canale di comunicazione crittografato tra il TPM certificato e la CPU, prevenendo attacchi di intercettazione e probing.

Il TPM è inoltre crittograficamente legato al dispositivo stesso, il che significa che non può essere semplicemente trasferito su un altro dispositivo per essere indotto a rivelare le chiavi di crittografia. Questo colma una storica lacuna di sicurezza nel settore, evitando al contempo complessità aggiuntive per i team IT.

Garantire il futuro del lavoro

Il lavoro ibrido ha cambiato in modo permanente come e dove vengono utilizzati i dispositivi aziendali. I laptop si spostano ormai in ambienti che le aziende non possono controllarepienamente, elaborando al contempo volumi sempre maggiori di dati sensibili.

Questa realtà implica che gli attacchi basati sull’accesso fisico non sono più casi limite, ma rappresentano un rischio che le aziende devono affrontare in modo proattivo. Proteggere gli endpoint moderni richiede sempre più una strategia di sicurezza “hardware-first”, in cui le funzionalità di protezione e verifica siano integrate direttamente nel dispositivo.

Perché, una volta che un laptop lascia l’ufficio, deve essere in grado di difendersi da solo.