Dati personali, dati sensibili e depositi sul conto gioco. Sono questi gli aspetti più vulnerabili e attaccabili online, specialmente sulle piattaforme di gambling e betting. Difendersi è un diritto e per questo gli operatori digitali sono obbligati a predisporre tutti gli elementi per elevare i livelli di sicurezza. Ecco allora un vademecum da considerare per navigare sicuri e giocare protetti.

Le piattaforme di gioco sicure permettono di sfruttare i bonus di casino legali e anche per questo motivo è estremamente utile definire gli indicatori più importanti che garantiscono la credibilità della piattaforma. Tra gli elementi di più facile valutazione e individuazione figurano il tipo di dominio e i loghi AAMS, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, attualmente ADM (Agenzia Dogane e Monopoli). Le piattaforme di gioco sicure sono controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si distinguono per una regolare licenza, per il dominio .it e per la presenza del logo AAMS nel footer della home page e delle pagine del sito web. Di recente iniziano a moltiplicarsi online i casinò non AAMS con dominio .com e licenze europee o extraeuropee: vengono classificati come operatori di gioco sicuri ma non sono sottoposti ai controlli AAMS. Tra i due meglio fidarsi degli operatori .it che offrono una garanzia quasi totale, praticamente del 99,9%. Un altro aspetto delicato e importantissimo riguarda i certificati SSL (Secure Sockets Layer), ossia i protocolli essenziali per la protezione dei dati dell’utente che naviga il sito web. I certificati SSL assicurano il criptaggio dei dati: per riconoscere un sito che protegge i dati sensibili è sufficiente verificare che l’url del sito inizi esclusivamente con https://. Un modo ancora più semplice è controllare che a sinistra dell’indirizzo web compaia un lucchetto verde.

Per navigare protetti potrebbero bastare 5 consigli di base per la sicurezza online ma quando entrano in gioco i pagamenti è necessario adottare alcuni accorgimenti in più. Visa e Mastercard sono indiscutibilmente i metodi di pagamento più sicuri disponibili sul mercato: uniti al criptaggio dei dati rappresentano una forma di invulnerabilità pressochè totale, meglio anche dei cosiddetti portafogli elettronici (E-wallets) tra cui Skrill, PayPal e Neteller. Occhio anche all’ortografia delle mail di conferma e all’autenticazione dei dati. Nel primo caso è lecito aspettarsi sempre la correttezza grammaticale dell’indirizzo e-mail: qualora ci siano difformità è opportuno dubitare sull’autorevolezza del sito. Discorso analogo per la cosiddetta procedura di autenticazione in due fasi: se la piattaforma di gioco prevede, oltre a nome utente e password, un codice univoco inviato tramite SMS o visualizzato tramite l’app ufficiale, il sito stesso può essere considerato ancora più affidabile. Questo sistema di autenticazione impedisce un’ampia gamma di attacchi informatici al conto gioco ed elimina il rischio che password condivise, indovinabili oppure poco sicure siano sottratte da terzi. Dal punto di vista del gioco in senso stretto un fattore di credibilità ulteriore è costituito dai limiti di deposito e di autoesclusione. Si tratta di due opzioni che permettono ai player di bloccare i versamenti di denaro sul proprio conto gioco oppure di estromettere se stessi dal sito web per un periodo di tempo limitato o permanente in modo da prevenire il rischio di ludopatia e dipendenza dal gioco.

In definitiva, va da sé che tutte le piattaforme con caratteristiche differenti rispetto a quelle appena elencate hanno un livello di credibilità e affidabilità minimo o addirittura nullo. Piattaforme analoghe sono al limite della legalità o completamente illegali: in altre parole si tratta di siti web da scartare automaticamente quando si sceglie di giocare online.