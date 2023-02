Il nuovo schermo interattivo di MAXHUB è da premio

Il nuovo schermo interattivo della serie V6 ViewPro di MAXHUB ha ricevuto il Best of Show a ISE 2023. La serie MAXHUB V6 ViewPro è l’ultima frontiera nel campo degli Interactive Flat Panels capaci di offrire esperienze di videoconferenze di livello superiore. La doppia telecamera da 48MP + 8MP offre una qualità d’immagine ultra-chiara e una nitidezza ad alta risoluzione a qualsiasi distanza. Grazie all’apertura di visuale di 92 gradi, a una capacità di ricezione vocale di 12 m e altoparlanti laterali, i display interattivi di MAXHUB combinano una tecnologia di nuova generazione per offrire prestazioni perfette dal punto di vista dell’immagine, un suono cristallino e una facile condivisione dello schermo.

Le funzionalità di inquadratura automatica della serie V6 ViewPro si adattano automaticamente all’angolazione migliore per catturare ogni partecipante alla videoconferenza, così come il tracciamento dei relatori mette a fuoco la persona che sta parlando, in modo che ogni interazione venga vissuta come una riunione in presenza. La riduzione del rumore basata su Intelligenza Artificale, sviluppata sulla tecnologia beamforming e su modelli di deep-learning, filtra oltre 300 rumori, tra cui la digitazione, la scrittura sul display e l’aria condizionata.

Come sottolineato da Darren Lin, General Manager di MAXHUB: «Siamo lieti di aver ricevuto il Best of Show a ISE 2023 per il secondo anno consecutivo, questa volta per la nostra innovativa ed elegante gamma IFP. I nostri team hanno lavorato duramente per sviluppare la serie V6 ViewPro come soluzione leader del settore per offrire un’esperienza di riunione senza soluzione di continuità, quindi è stato fantastico poterla presentare a un evento così prestigioso per il settore. Progettato per aiutare i team a svolgere il lavoro in modo più efficiente ed efficace e per ridurre le barriere alla collaborazione nelle organizzazioni, apprezziamo molto questo significativo riconoscimento delle capacità e del design unico del nostro prodotto da parte della giuria di ISE».

Per il team dei Best of Show Awards dell’ISE: «L’ISE sembra crescere ogni anno in popolarità e partecipazione e, di conseguenza, la competizione per i nostri premi diventa ancora più accesa. Quest’anno abbiamo ricevuto un numero record di candidature, il che significa che i vincitori devono essere estremamente orgogliosi dei loro risultati: i loro prodotti hanno dimostrato una vera innovazione e hanno impressionato la nostra giuria. Congratulazioni meritate da tutto il team di premiazione».

Il Best of Show a ISE 2023 è stato assegnato allo schermo interattivo MAXHUB V6 ViewPro Series, sulla base della funzionalità, dell’innovazione, del rapporto qualità/prezzo e della facilità d’uso del prodotto.