Arrow University 2022 torna il 13 ottobre

Torna la Arrow University, il tradizionale evento annuale organizzato da Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologica, indirizzato a rivenditori e System Integrator con l’obiettivo di far incontrare i migliori player in campo tecnologico. A distanza di tre anni dall’ultima edizione in presenza e dopo l’esperienza in formato virtuale, il più importante evento di Arrow dedicato al canale specializzato ICT si terrà nello storico hotel Villa Quaranta, a Ospedaletto di Pescantina (VR).

Il distributore a valore, insieme ai responsabili marketing, commerciali e tecnici delle principali soluzioni tecnologiche degli sponsor partecipanti, metterà in mostra le innovative funzionalità dei prodotti senza dimenticare le iniziative legate alle promozioni speciali, al networking e all’intrattenimento.

Sarà una giornata ricca di speech e attività, caratterizzata da molteplici sessioni tecniche e formative, con vari appuntamenti orientati ad approfondire tematiche e soluzioni IT dei nuovi brand offerti, analizzando i cambiamenti del ruolo del canale a valore in un’era sempre più globale e digitale.

Arrow renderà l’occasione ulteriormente preziosa per gli operatori del canale ICT, garantendo un confronto diretto tra reseller e vendor, per poter riflettere sulle esigenze in sviluppo del mercato e approfondire le opportunità di business per le imprese italiane impegnate nei nuovi processi di digital transformation.

I vendor presenti alla University 2022 sono, in qualità di Sponsor Diamond: CyberRes, Netwitness, Symantec, Thales, Trend Micro; Sponsor GOLD: Barracuda, Check Point, Citrix, F5, Forcepoint, Infoblox, RSA, Riverbed; Sponsor SILVER: Blancco, Commvault, CyberGuru, Huawei, Infinidat, Microsoft, NetApp, Paessler, Quest, Tenable, Trellix, xFusion; Sponsor Bronze: CybeRefund, LibraEsva, ProLion, Quantum, Splunk, Praim.

“Anche quest’anno avremo tante novità, all’insegna del tema #RideTheChange” evidenzia Michele Puccio, Country Manager Italy di Arrow Enterprise Computing Solutions (nella foto) “. Uno slogan che rispecchia perfettamente il mondo in rapida evoluzione suggerendo che mai come oggi è necessario dotarsi del giusto mindset per cavalcare il cambiamento ed evitare di subirlo. Siamo da sempre impegnati a supportare al meglio i partner di canale, assicurando loro le migliori soluzioni pur mantenendo la semplicità in termini di accesso e assistenza del nostro team. Con la Arrow University assicuriamo un’occasione unica di apprendimento ma anche di vero networking, per agevolare la scelta di soluzioni e servizi che supportino i dealer nel vincere ogni sfida”.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. Informazioni su location, orari e l’agenda completa della Arrow University e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito www.com/ecs/it/risorse/eventi .