Il video non è più usato solo per la sicurezza

Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, ha pubblicato il suo primo rapporto annuale Axis Perspectives (DISPONIBILE QUI), che analizza l’evoluzione del video intelligente e la crescente centralità del suo ruolo. Supportato da una ricerca globale proprietaria, approfondimenti di esperti e casi d’uso reali, il rapporto evidenzia quanto il video intelligente stia migliorando la sicurezza e al contempo promuovendo sempre più protezione, business intelligence ed efficienza operativa in tutti i settori.

I risultati mostrano un netto punto di svolta: sebbene la sicurezza rimanga fondamentale, le organizzazioni stanno rapidamente adottando la tecnologia video come sensore, sfruttando le informazioni per migliorare le prestazioni, ridurre i costi e consentire l’automazione su larga scala. Basato su ricerche dirette e analisi dei dati, il rapporto offre una roadmap strategica sulla trasformazione delle telecamere in collaboratori attivi nel processo decisionale aziendale, fornendo risultati misurabili in ambienti ad alto impatto. Ad esempio, all’interno è illustrato l’uso delle telecamere da parte del gruppo BMW per supportare l’ispezione della qualità basata sull’AI (AIQX). Un’applicazione che consente controlli precisi e automatizzati in grado di migliorare la qualità dei prodotti e l’efficienza operativa.

“Stiamo osservando come le organizzazioni stiano acquisendo una diversa percezione del video, considerato sempre più come una fonte strategica di dati, informazioni e automazione in tutta l’azienda”, afferma Peter Lindström, Chief Commercial Officer di Axis Communications. “Con la nostra lunga storia di innovazione nel video di rete, pensiamo sia importante adottare una visione strategica dell’evoluzione della tecnologia e dei suoi casi d’uso. Il report Axis Perspectives rispecchia questo impegno, fornendo una guida basata su dati e informazioni di esperti per aiutare i dirigenti a rimanere un passo avanti rispetto al cambiamento e a trasformare l’innovazione in vantaggi aziendali misurabili”.

Risultati chiave del rapporto:

Crescita dell’impatto sul business. L’uso del video per la business intelligence è quasi raddoppiato in un solo anno (dal 20% al 38%), mentre il 42% delle organizzazioni lo utilizza per aumentare l’efficienza operativa.

Priorità dei clienti in continua evoluzione. La modernizzazione delle infrastrutture di rete è il fattore trainante per il 64% degli utenti finali e il 44% di essi cita la sicurezza informatica come priorità critica.

Accelerare l’adozione del cloud. Si prevede che l’adozione del cloud nella sicurezza fisica passerà dal 27% al 44% entro due anni, pari a un aumento di 17 punti percentuali, grazie alla diffusione di nuovi casi d’uso.

Richiesta di integrazione delle piattaforme. Il 41% dei clienti richiede piattaforme unificate, sottolineando l’importanza dell’integrazione dei sistemi come fattore chiave di successo.

Questi risultati sono analizzati in dettaglio nel rapporto, fornendo alle organizzazioni le informazioni necessarie per sviluppare soluzioni integrate e basate sui dati che offrano un valore significativo oggi e in futuro. Inoltre, a sostegno di ciò, il rapporto introduce un modello di maturità video intelligente in cinque fasi, che guida le imprese dai sistemi passivi e reattivi a operazioni proattive, predittive e, infine, autonome, consentendo ai leader di valutare le capacità attuali e tracciare un percorso pratico verso strategie più efficaci.