La resilienza dei dati è garantita con il backup!

In un periodo in cui il panorama cyber si fa sempre più minaccioso, la protezione e il backup dati sono pratiche necessarie e urgenti da adottare.

In occasione del World Backup Day, che ricorre ogni anno il 31 marzo, Toshiba Electronics Europe (Toshiba) sottolinea l’importanza di eseguire regolarmente il backup per garantire la resilienza dei dati.

Oggi garantire alla propria azienda una resilienza dei dati è importante, in quanti proprio i dati sono sempre più considerati come uno dei beni più preziosi e, dunque, l’importanza del backup non può essere sottovalutata; ma la consapevolezza degli utenti rimane relativamente bassa. Un recente report indipendente di Acronis, azienda globale di sicurezza informatica, rivela che su un campione di 2.500 intervistati, circa un terzo ha dichiarato di non eseguire regolarmente il backup dei propri dati. Ancora più preoccupante è che il 4%, pari a 100 persone, non sa nemmeno cosa significhi “backup”.

L’hard disk esterno Canvio Flex di Toshiba consente agli utenti di eseguire il backup dei propri dati direttamente dallo smartphone, senza bisogno di un laptop o di un PC. Inoltre, funziona in modo intercambiabile con le principali piattaforme di dispositivi e sistemi operativi. Preformattato per Mac, PC Windows, smartphone e tablet, questo hard disk garantisce resilienza dei dati, accesso continuo e condivisione tra i dispositivi.

“Gli utenti devono avere il controllo della loro vita digitale”, afferma Eun-Kyung Hong, Senior Specialist Product Marketing Management, Storage Products Division, Toshiba Electronics Europe. “I nostri smartphone conservano foto, video, contatti, password e molto altro. La maggior parte delle persone utilizza sistemi di cloud storage per il backup, ma non è consigliabile contare su di loro come unica soluzione. La soluzione migliore è quella di eseguire backup regolari utilizzando metodi diversi. Si può trattare di una combinazione di servizi cloud o di un mix di cloud e storage esterno, come ad esempio un hard disk portatile collegato via USB come Toshiba Canvio Flex”.