ICOY ed Elmat portano l’AI nella safety industriale

ICOY, la business unit del Gruppo Itway dedicata allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale per la safety industriale, annuncia la partnership con Elmat, distributore a valore aggiunto e punto di riferimento per system integrator, installatori e partner tecnologici nei settori della sicurezza, del networking e delle infrastrutture intelligenti.

L’accordo rappresenta un importante passo nella strategia di crescita di ICOY® e consentirà di ampliare la diffusione delle proprie soluzioni sul mercato italiano, facendo leva sulla consolidata rete di partner Elmat e sulla sua esperienza nello sviluppo di progetti tecnologici ad alto valore aggiunto.

La crescente attenzione verso la sicurezza degli operatori, la continuità produttiva e l’ottimizzazione dei processi rende oggi sempre più centrale l’impiego dell’Intelligenza Artificiale negli ambienti industriali. In questo scenario, le soluzioni sviluppate da ICOY utilizzano algoritmi avanzati di computer vision e AI per monitorare aree critiche, rilevare situazioni potenzialmente pericolose e contribuire alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, supportando aziende manifatturiere, operatori logistici, infrastrutture energetiche e realtà produttive impegnate nei percorsi di Industria 4.0 e 5.0.

Grazie alla partnership con Elmat, ICOY metterà a disposizione della rete di system integrator e partner tecnologici non solo le proprie soluzioni innovative, ma anche formazione, supporto tecnico e affiancamento progettuale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti sempre più evoluti nell’ambito della safety industriale.

“La partnership con Elmat rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita di ICOY e conferma la nostra volontà di costruire un ecosistema di partner altamente qualificati, in grado di portare sul mercato soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto”, dichiara Massimo Mori, Sales Manager di ICOY. “Condividiamo con Elmat la stessa visione dell’innovazione: trasformare l’Intelligenza Artificiale in uno strumento concreto per aumentare la sicurezza delle persone, migliorare l’efficienza dei processi e supportare la competitività delle imprese. Grazie alla competenza del team Elmat e alla sua presenza capillare sul territorio, potremo accompagnare un numero sempre maggiore di system integrator e clienti finali nello sviluppo di progetti in cui AI e computer vision diventano leve strategiche per la trasformazione dell’industria.”

La collaborazione nasce dalla condivisione di una visione comune: mettere l’innovazione tecnologica al servizio delle imprese, offrendo strumenti in grado di trasformare i dati raccolti sul campo in informazioni utili per prevenire i rischi, migliorare la sicurezza e supportare decisioni operative sempre più efficaci.

Le soluzioni ICOY saranno disponibili attraverso la rete di partner Elmat a partire da luglio 2026, accompagnate da attività di formazione, supporto tecnico e sviluppo progettuale dedicati.