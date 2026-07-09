TD SYNNEX Datech porta in Europa l’Autodesk Scale Partner Program

TD SYNNEX Datech, la business unit specializzata nel software di progettazione di TD SYNNEX, ha annunciato una collaborazione con Autodesk, specialista globale nelle tecnologie per il design e la realizzazione di prodotti, finalizzata all’implementazione in Europa dello Scale Partner Program. Basato su un modello già consolidato in Nord America, dove il programma ha dimostrato la propria efficacia e scalabilità, sarà ora reso disponibile attraverso TD SYNNEX Datech a un selezionato gruppo di partner strategici Autodesk operanti in più Paesi

“Lo Scale Partner Program rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione del canale Autodesk, che sta passando da modelli tradizionali basati sui volumi a framework più scalabili, digitalizzati e allineati ai partner”, ha dichiarato Jaap Smit, Senior Vice President Datech Global di TD SYNNEX. “Grazie alla nostra combinazione unica di competenze e capacità operative, Datech aiuterà i partner a sviluppare il proprio business Autodesk in modo più efficiente su più mercati. Integrando automazione, supporto operativo e una profonda expertise su Autodesk, possiamo creare nuove opportunità di crescita per i partner e contribuire ad ampliare ulteriormente la presenza di Autodesk in Europa”.

TD SYNNEX Datech offre un valore significativo ai partner Autodesk, mettendo a disposizione processi automatizzati di quotazione e gestione degli ordini tramite il proprio Partner Portal, oltre a transazioni API-driven e completamente automatizzate (“zero-touch”) che favoriscono una maggiore scalabilità operativa. Strumenti avanzati di reporting e analytics garantiranno inoltre piena visibilità e monitoraggio delle performance. A ciò si aggiunge il supporto dei team europei dedicati al marketing e all’enablement, impegnati nell’accelerare la conoscenza e l’adozione delle soluzioni da parte dei partner.

Attraverso lo Scale Partner Program, Datech concentrerà i propri sforzi sul reclutamento di nuovi partner e sull’espansione della presenza e della visibilità delle soluzioni Autodesk nella regione. Inoltre, collaborerà con il canale per rafforzare le performance di rinnovo dei contratti e migliorare la redditività.

“Il lancio dello Scale Partner Program con TD SYNNEX Datech rappresenta un passo importante nell’espansione dell’ecosistema di partner Autodesk”, ha affermato Pilkku Munte, Sr. Director EMEA Partner Sales di Autodesk. “Insieme stiamo consentendo ai partner a valore aggiunto ad alta crescita, attivi in ambienti multi-vendor, di sviluppare nuovo business, accelerare la crescita e offrire ancora più valore ai clienti. Questo programma è progettato per promuovere l’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale e dal cloud, e siamo entusiasti delle opportunità che creerà per partner e clienti.”

Grazie alla combinazione di un approccio centralizzato e di un’esecuzione locale, TD SYNNEX Datech è in grado di ottimizzare l’efficienza operativa rispondendo al contempo alle specifiche esigenze dei partner nei singoli Paesi. Questo permette loro di beneficiare della copertura europea di Datech e della sua profonda esperienza e competenza sulle soluzioni Autodesk.

Con oltre 25 anni di esperienza nella distribuzione CAD e una presenza paneuropea in 24 Paesi, TD SYNNEX Datech dispone di una consolidata expertise sulle soluzioni Autodesk e dell’infrastruttura necessaria per supportare implementazioni multinazionali su larga scala.