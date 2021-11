MFP A3 monocromatiche: boom di vendite per Sharp

Sharp Europe ha registrato la più alta crescita nella vendita di MFP tra tutti i produttori di apparecchiature per ufficio dell’Europa orientale e occidentale. Lo dice l’IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker riferito al secondo trimestre 2021. Stando ai dati diffusi, il numero delle stampanti multifunzione monocromatiche A3 vendute da Sharp è aumentato del 126% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jason Cort, Direttore Product Planning e Marketing di Sharp Europe: «Sharp Europe continua a crescere grazie all’attenzione che poniamo nella progettazione di dispositivi flessibili e di semplice utilizzo che assicurano potenti prestazioni ed elevate funzionalità. Consideriamo questi risultati come un apprezzamento da parte dei nostri dealer e degli utenti finali della gamma A3 e allo stesso tempo del modo in cui Sharp è riuscita a garantire la disponibilità del prodotto in questo periodo in cui si è verificata una straordinaria carenza di componenti elettronici e capacità logistica».

I rapporti di IDC si basano sui dati di vendita riportati da tutti i principali produttori di apparecchiature per ufficio, tali rapporti vengono pubblicati trimestralmente per gli abbonati. Il Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker di IDC presenta informazioni dettagliate e tempestive sul mercato globale delle periferiche cartacee (stampanti, MFP e fotocopiatrici digitali). Questo mercato include tutti i dispositivi domestici, d’ufficio e di produzione per la stampa di documenti.