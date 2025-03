Prevista impennata delle vendite nel 2025 grazie alla GenAI

L’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) ha sicuramente un forte impatto positivo sul comparto vendite ma, per poterne davvero cogliere i frutti, bisogna prima di tutto investire sulla formazione. Lo confermano i risultati della nuova ricerca annunciata da Panasonic Connect Europe, la quale rivela che il 91% dei professionisti delle vendite sta utilizzando l’Intelligenza Artificiale Generativa per ottenere un vantaggio competitivo.

Secondo lo studio, gli intervistati ritengono che l’integrazione della GenAI nei loro processi possa portare a un aumento medio delle vendite del 38% nei prossimi 12 mesi, grazie ai benefici offerti, come una maggiore precisione nell’analisi dei dati, interazioni più personalizzate con i clienti e tempi di risposta più rapidi.

Possibile tensione tra IT e HR

Uno dei temi emersi dalla ricerca riguarda la questione di chi sarà responsabile dell’implementazione della GenAI: il 90% dei partecipanti al sondaggio ha rivelato una necessità di supporto per integrarla nei propri processi e il 68% ritiene di poterlo ottenere dal dipartimento IT della propria azienda.

Sebbene il reparto IT abbia competenze negli aspetti più tecnici di questa tecnologia, per implementare con successo processi di vendita potenziati dalla GenAI. Le organizzazioni dovrebbero considerare una gamma più ampia di opzioni di supporto.

L’integrazione rappresenta poi una delle principali sfide per l’adozione, con il 92% degli intervistati che si aspetta di incontrare difficoltà in questo ambito. Inoltre, la formazione (68%) è indicata come uno dei tre principali ostacoli, insieme alla sicurezza (63%) e alla conformità normativa (61%).

Adozione della GenAI: un netto divario tra professionisti delle vendite junior e senior

Dallo studio emerge una netta differenza di percezione tra i professionisti delle vendite più giovani e quelli più esperti riguardo ai migliori casi d’uso e all’impatto della GenAI. I professionisti senior riportano un maggiore utilizzo della GenAI, mentre i più giovani si dimostrano meno ottimisti sui suoi benefici in termini di risparmio di tempo.

Per le aziende che desiderano migliorare le competenze della propria forza vendita e sfruttare al meglio la GenAI per potenziare le performance, Panasonic ha recentemente lanciato un programma di consulenza e formazione B2B sulla GenAI per le vendite, progettato per creare strategie di comunicazione mirate e personalizzate.

Dichiarazioni

Margarita Lindahl, Head of AI di Panasonic Connect Europe, ha dichiarato: “Il nostro studio dimostra che l’Intelligenza Artificiale Generativa stia rivoluzionando il settore delle vendite, generando una crescita straordinaria e alte aspettative tra i professionisti. Tuttavia, il successo richiede più della semplice adozione. Le aziende devono superare ostacoli come la mancanza di formazione e le sfide legate all’integrazione, guidando questa trasformazione con strategie audaci, linee guida chiare e un supporto completo che possa garantirne un impatto duraturo e portare a un vantaggio competitivo“.