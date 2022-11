Acronis: nuova soluzione EDR semplificata per gli MSP

Arriva direttamente dall’annuale #CyberFit Summit di Acronis, specialista globale nella Cyber Protection, l’annuncio della nuova soluzione Acronis Advanced Security + EDR per Acronis Cyber Protect Cloud. Advanced Security + EDR offre un approccio innovativo alle attività di individuazione, contenimento e risoluzione delle minacce, riducendo la complessità che caratterizza le soluzioni EDR presenti sul mercato.

Seguendo gli standard di settore prevalenti e avvalendosi del framework MITRE ATT&CK®, Acronis Advanced Security + EDR semplifica queste soluzioni complesse ma indispensabili per tenere il passo con l’odierno e sempre più sofisticato panorama delle minacce. Per ottenere questo obiettivo, la soluzione adotta un approccio con piattaforma unificata che consente ai team IT di rilevare e comprendere gli attacchi avanzati e di avviare un ripristino rapido sfruttando funzionalità come i rollback con un clic, specifici per ogni tipo di attacco. Per ridurre nettamente il tempo e le spese destinati agli analisti della sicurezza altamente specializzati e il tempo necessario per porre rimedio ai problemi causati dagli attacchi e tornare alla piena operatività, le aziende devono essere in grado di correlare gli eventi, analizzare le catene di attacco e presentare interpretazioni intuitive e motivate.

L’annuncio di oggi arriva al culmine di una serie di sviluppi aziendali, ad iniziare dalla presentazione dell’innovativa soluzione DLP basata sul comportamento durante l’evento RSAC svoltosi lo scorso giugno, fino alla recente assegnazione del badge Approved di AV-TEST per la protezione degli endpoint aziendali nei sistemi macOS.

“Acronis è stata un’ottima scelta che ci ha garantito una protezione degli endpoint davvero efficace”, ha affermato Dave Millier, CSO di Quick Intelligence. “L’aspetto decisivo che ci ha convinto a scegliere Acronis è senz’altro l’unico agente che svolge più compiti. Siamo entusiasti di vedere che anche le funzioni EDR avranno lo stesso agente, perché questo ci aiuta a garantire ai nostri clienti un nuovo livello di Cyber Protection, senza doverci affidare a un altro fornitore e a un altro agente. Acronis continua a proporre innovazione, e noi non possiamo che trarne vantaggio”.

Acronis Advanced Security + EDR è parte della piattaforma Acronis Cyber Protect Cloud che consente alle aziende e ai loro Service Provider di garantire una protezione completa secondo il Cybersecurity Framework Core del NIST (National Institute of Standards and Technology) . Questa new entry aumenta le misure di difesa di Acronis con:

Correlazione e interpretazione degli eventi basata su machine learning, con visibilità della catena di attacco associata al MITRE ATT&CK

Capacità di risposta integrate, inclusi rollback con un clic, specifici per ogni tipo di attacco

Capacità di indagare, correggere, ripristinare e risolvere le vulnerabilità di sicurezza integrate con ulteriori funzionalità nella piattaforma Acronis Cyber Protect Cloud

Riduzione di complessità e costi grazie all’attivazione rapida da una singola console e all’agente unificato, che assicurano sicurezza avanzata con pochi clic. Inoltre, non è necessario distribuire più agenti né affrontare le difficoltà operative dovute all’integrazione con numerosi prodotti di terze parti.

In aggiunta a questo approccio innovativo, che garantisce a ogni azienda l’accesso alle tecnologie più avanzate per una protezione migliore, Acronis ha conquistato una posizione esclusiva grazie alla sua estesa rete globale di partner Managed Service Provider, che forniscono servizi MDR ai clienti delle fasce medie del mercato con buoni margini e prezzi interessanti, evitando loro gli eccessivi costi di licenza della fascia alta e la concorrenza delle soluzioni MDR offerte da chi si occupa solo di sicurezza.

Marco Monaco, di MEGABIT, azienda italiana Partner e Managed Service Provider, ha commentato: “Grazie a prestazioni ottimali e a un prezzo accessibile, Acronis è sempre più diffusa tra i nostri clienti, in quanto consente di offrire tutti i servizi disponibili con un unico agente, il che è assolutamente vantaggioso, soprattutto per noi MSP. Ora aspettiamo il nuovo sistema EDR: non vediamo l’ora di provarlo”.

Secondo il report di agosto dei Centri operativi Acronis Cyber Protection, alla fine del 2023 e a livello globale, i danni dovuti al ransomware ammonteranno a oltre 30 miliardi. Il ransomware continua a essere la principale minaccia per le aziende di piccole e medie dimensioni. Acronis contrasta l’espansione di questo tipo di attacchi con il suo approccio olistico e basato sugli standard NIST alla continuità aziendale; solo nel secondo trimestre del 2022 la sua attività ha contribuito a ridurre nettamente il numero di URL dannosi e di attacchi avanzati di phishing e malware, bloccando 21 milioni di URL pericolosi sugli endpoint.

“La tecnologia EDR è un’aggiunta sostanziale ai nostri strumenti di Cyber Security”, ha affermato Candid Wüest, VP di Acronis Research. “Ad esempio, sappiamo che gli exploit zero-day, quelli ancora non registrati, sono responsabili dell’80% delle violazioni.1 Per contrastarli, ci concentriamo sulla sicurezza del mondo reale e diamo ai risultati di business dei nostri clienti e partner la priorità assoluta, perché rimediare in modo semplice e rapido agli attacchi è di estrema importanza”.

Il programma di accesso in anteprima ad Acronis Advanced Security + EDR sarà disponibile a dicembre per partner Acronis, mentre la disponibilità generale è prevista per il primo trimestre 2023.

1Ponemon Institute, “The Third Annual Study on the State of Endpoint Security Risk,” 2020.