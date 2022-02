AiSecure 2.0 per gestire da remoto impianti di videosorveglianza con fino a 100 telecamere

di AiSecure 2.0, una nuova app mobile che, insieme a ASUSTOR , uno dei più importanti e innovativi produttoridi NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia la disponibilità di, una nuova app mobile che, insieme a Surveillance Center , consente ai NAS ASUSTOR di monitorare e gestire impianti di videosorveglianza con fino a 100 telecamere.

AiSecure 2.0 consente di visualizzare sul proprio smartphone i feed di tutte le telecamere del proprio impianto e mostrarne contemporaneamente fino a quattro. Con pochi e semplici gesti, inoltre, è possibile selezionare una singola telecamera e riprodurre le registrazioni effettuate in una particolare data, scattare istantanee provenienti dal feed desiderato e controllare da remoto le telecamere dotate di funzionalità PTZ.

Grazie alla possibilità di ricevere notifiche push istantanee, inoltre, AiSecure 2.0 è in grado di allertare immediatamente ogni qualvolta venga registrato un evento critico su una particolare telecamera, permettendo di visualizzare la situazione in tempo reale per poter decidere sul da farsi.

Una specifica funzionalità, infine, permette di controllare facilmente da remoto anche differenti impianti di videosorveglianza, consentendo, ad esempio, di monitorare la situazione della propria casa e quella della propria azienda anche quando si è in vacanza.

Tra i numerosi plus che i NAS ASUSTOR sono in grado di assicurare, la possibilità di poter scegliere tra oltre 900 modelli di telecamere IP dei marchi più diffusi, tra i quali Bese,Dahua, D-Link, EDIMAX, Eminent, Foscam, GeoVision, Hikvision e VIVOTEK, li rende ideali sia per chi desidera gestire un piccolo impianto di videosorveglianza domestico, sia per chi ha la necessità di garantire la sicurezza di centri commerciali, stabilimenti, scuole e uffici pubblici.