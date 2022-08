Arlo: le soluzioni per rendere più dolce il rientro

L’estate sta per volgere al termine e l’arrivo di settembre è spesso sinonimo di ritorno alla routine quotidiana. Se gli amanti dell’autunno potrebbero rallegrarsi, per molti rientrare in ufficio, tornare sui banchi di scuola e lasciare la pace del proprio nido casalingo e familiare porta con sé qualche preoccupazione e nostalgia. Arlo, il brand di videocamere di sorveglianza leader in Europa, parte di Verisure, ha pensato alle soluzioni ideali per alleggerire il rientro e ridurre l’ansia da separazione.

Arlo Essential Video Doorbell – Continuare a sentirsi vicini

Dopo qualche settimana a stretto contatto con la propria famiglia e i propri figli, tornare alla vita di sempre può causare un po’ di tristezza. Arlo Essential Video Doorbell è il videocitofono smart, sicuro e funzionale di Arlo, che consente di comunicare a distanza coi visitatori all’ingresso, direttamente dal proprio smartphone. In questo modo sarà possibile accogliere i propri figli al rientro da scuola e interagire con loro grazie all’altoparlante e al microfono integrati. E per controllare chi si avvicina mentre loro sono soli in casa o, perché no, sorprenderli con un regalo, niente di più semplice: con Arlo Essential Video Doorbell potrai rispondere al campanello da remoto, visualizzare nei dettagli chi è alla porta grazie all’esclusivo angolo di visione quadrato e al campo visivo di 180°, ed eventualmente dare istruzioni al corriere per la consegna di pacchi o pensierini.

Un design curato e personalizzabile nei colori e l’allarme integrato completano questa soluzione di home design a prova di intrusi.

Arlo Go 2 – E anche la propria seconda casa resta al sicuro

Con la fine dell’estate le case di villeggiatura tornano a svuotarsi e con ogni probabilità resteranno a lungo disabitate, in attesa della prossima vacanza.

Per una copertura totale della propria abitazione in ogni periodo dell’anno viene in soccorso l’ultima arrivata in casa Arlo: Arlo Go 2. Questa videocamera da esterno, infatti, si connette ovunque tramite Wi-Fi o una scheda SIM 4G per proteggere completamente e senza bisogno di cavi qualsiasi abitazione, anche le più isolate. Con Arlo Go 2 il monitoraggio di sicurezza avanzato è sempre assicurato grazie a uno streaming in diretta di video a colori in 1080p direttamente sul proprio telefono, giorno e notte. Costruita per resistere a pioggia, neve, freddo e sole, offre la possibilità di attivare da remoto la sirena integrata per spaventare gli intrusi o per farla suonare automaticamente.

Infine, gli utenti possono affidarsi ai piani di servizio Arlo Secure e Arlo Secure Plus, che includono le funzioni di Arlo SMART e di monitoraggio della casa basate sull’intelligenza artificiale, per un’offerta più completa e una protezione a 360°.