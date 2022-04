Ascom presenta Ofélia

L’industria è oggi alle prese con un intenso processo di trasformazione digitale, che coinvolge modalità, strumenti di lavoro e cultura aziendale. Con la nuova piattaforma applicativa di gestione allarmi Ofélia, Ascom risponde all’esigenza di supervisione e ottimizzazione della gestione di tutti i tipi di allarme, in ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro e di salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.

“Con uno strumento centralizzato davvero all’avanguardia, raggiungibile tramite la stragrande maggioranza di browser, offriamo alle organizzazioni la possibilità di sviluppare scenari di gestione del rischio e dell’allerta adeguati alle regole di governance e con il vantaggio della scalabilità dei costi garantita dal cloud” spiega Umberto Valente, Sales & Marketing Manager Indirect Channel.

All’interno di un’unica, semplice e intuitiva interfaccia, Ofélia accorpa le notifiche di tutte le famiglie di allarme, da quelli PTI/DATI (attivati cioè da lavoratori isolati), a quelli di emergenza, a quelli legati alla gestione tecnica dell’edificio (anti-incendio, BMS/BMS) o, in ambito ospedaliero e residenze sanitarie, gli allarmi legati a chiamata infermiere, fughe e trasporto dei pazienti. Sulla stessa dashboard è, inoltre, possibile schedulare in modo semplice e rapido task essenziali quali, ad esempio, la pulizia delle stanze – in ambito strutture sanitarie – o le operazioni di riparazione e controllo macchine – se pensiamo a quello industriale. Tutto questo sia da postazioni fisse che da dispositivi mobili.

La soluzione è infatti compatibile con smartphone e tablet professionali Android per la supervisione a distanza, e grazie a questa caratteristica permette tra l’altro anche ai dipendenti in mobilità di trasmettere messaggi di allerta in tempo reale, alla persona giusta e al momento giusto, secondo scenari preregistrati e facilmente personalizzabili. Grazie ad una grafica intuitiva, interattiva e dinamica degli spazi, infatti, è possibile attribuire ad esempio colori diversi al tipo di allarme o al livello di criticità, per avere una visione immediata della situazione critica, all’interno di uno stabilimento come in ospedale.

“Migliorare l’efficienza produttiva, garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e semplificare i flussi fa parte da sempre della nostra mission. Puntiamo continuamente a migliorare la nostra gamma di tecnologie all’avanguardia, per supportare sempre più l’esigenza, che è una priorità per tutte le imprese, di porre massima attenzione alla prevenzione dei rischi e alla garanzia di sicurezza per tutti i lavoratori, anche quelli isolati e preposti a operazioni pericolose” continua Umberto Valente, Sales & Marketing Manager Indirect Channel.

L’applicativo statistico integrato nella piattaforma raccoglie inoltre i dati di ogni intervento ed estrae le informazioni più rilevanti per identificare eventuali malfunzionamenti, migliorare le prestazioni e il processo decisionale dell’impianto nel suo complesso