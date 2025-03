Autovictor sceglie la sicurezza integrata di Axis

Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, ha creato per Autovictor, azienda specializzata nel sollevamento e noleggio di autogrù e attrezzature pesanti, un avanzato sistema di sicurezza, comprensivo di videosorveglianza, controllo degli accessi tramite lettura targhe, videocitofonia, Video Management Software (VMS), visualizzazione da remoto e analitiche avanzate. L’intero progetto è stato promosso e realizzato in collaborazione con TK, azienda partner di Axis specializzata in realizzazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici e meccanici.

La tecnologia Axis implementata da Autovictor

Attiva nei settori civile, industriale, petrolchimico ed energetico e con un parco mezzi di oltre 300 veicoli, inclusi autogrù da 30 a 800 tonnellate, sollevatori telescopici e piattaforme aeree, Autovictor ha recentemente esteso l’area industriale della propria sede (che oggi copre circa 31.000 m²) e questo ampliamento ha reso necessaria l’implementazione di un’infrastruttura di videosorveglianza completa e all’avanguardia. In particolare, l’intervento di Axis ha riguardato le seguenti aree:

Controllo degli accessi. Per garantire ad Autovictor un controllo degli accessi strutturato su più livelli, si è scelto di utilizzare i badge esistenti, già impiegati per la gestione dell’antifurto. Infatti, l’obiettivo principale era evitare l’uso di chiavi diverse, optando invece per una tessera unica integrata e assicurando un’interfaccia fluida ed efficiente. A oggi, ciascuno dei 110 dipendenti è in possesso di una sola tessera personalizzata e caratterizzata da livelli di permessi differenziati in base al ruolo.

Per la lettura dei badge, è stata adottata la tecnologia dei lettori AXIS A4020, mentre nelle aree in cui è presente l’allarme è stato installato un door controller AXIS l’A4120 con tastiera per consentire l’inserimento e il disinserimento dell’antifurto dall’esterno, nel caso in cui l’utente sia sprovvisto del badge. Inoltre, è stata progettata un’innovativa soluzione di colonnine personalizzate che integra il controllo degli accessi con il citofono 2N e il Network Door Controller AXIS A1601 tramite protocollo Wiegand. Lettura delle targhe. L’implementazione di un sistema di lettura targhe con lista bianca ha facilitato l’accesso dei mezzi all’area designata e ottimizzato il flusso dei veicoli, poiché la presenza di elenchi predefiniti di targhe autorizzate crea un efficace meccanismo di gestione degli accessi, migliora la fluidità del transito e riduce i tempi di attesa. Inoltre, la leggibilità delle targhe è garantita anche in condizioni operative complesse, ad esempio in presenza di ganci sporgenti dalle gru. Videosorveglianza. Le soluzioni Axis installate da Autovictor includono: telecamere bullet motorizzate per sorvegliare il perimetro e controllare l’accesso al vialetto pedonale; telecamere multisensore per i piazzali dove vengono parcheggiati i semirimorchi e per l’accesso agli uffici e alla rotonda attraversata dai mezzi; telecamere fisheye da 12MP con funzione di dewarping, poste in posizioni critiche interne per affrontare le sfide di illuminazione; telecamere della serie M con microfono e altoparlante nel centro di elaborazione dati per monitorare l’accesso e i rack.

Il potere di una soluzione unificata

TK ha presentato ad Autovictor una proposta completa utilizzando l’intero portafoglio di prodotti Axis e questo approccio si è rivelato vincente. Infatti, la scelta di un sistema integrato ha permesso ad Autovictor fin da subito di ottenere risultati concreti, specialmente grazie all’implementazione di un’unica tessera identificativa utilizzata per diversi scopi, tra cui la gestione dei rifornimenti di carburante interni, l’avvio dei veicoli con identificazione del conducente al momento dell’accensione, l’inserimento e il disinserimento del sistema di allarme e il controllo degli accessi. Questa soluzione ha notevolmente semplificato la gestione del personale, rendendo l’intera amministrazione interna decisamente più agevole e veloce, garantendo un’efficace integrazione tra le diverse componenti e massimizzando l’efficienza operativa.

“Abbiamo scelto Axis in quanto rappresenta la soluzione più aperta e integrativa”, dichiara Alessandro Gino, direttore tecnico e operativo di Autovictor. “Grazie alla nuova struttura, la gestione dei mezzi e delle attrezzature è notevolmente semplificata, specialmente per macchine di grandi dimensioni come le gru a traliccio. Quando devono arrivare numerosi articolati per caricare gli accessori, abbiamo tutto a portata di mano nello stesso luogo, il che facilita le operazioni di carico e scarico. Questo si traduce in vantaggi significativi anche per i nostri clienti, come ad esempio maggiore rapidità ed efficienza nelle attività del personale”.

Una scelta green

Oltre alla ricerca di una funzionalità tecnica di alto livello, Autovictor ha dedicato particolare attenzione alla creazione di spazi verdi, orientati agli standard ESG.

“Abbiamo effettuato una precisa scelta ambientale per le aree verdi: ciò che non è essenziale per la nostra operatività è stato trasformato in giardino. Il fatto che Axis abbia ricevuto la certificazione ambientale Ecovadis ha giocato un ruolo determinante nella decisione, aggiungendo ulteriore valore all’approccio aziendale”, aggiunge Alessandro Gino.

“Autovictor adotta una strategia proattiva nella selezione dei fornitori, privilegiando coloro che hanno implementato sistemi di gestione certificati per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza. Inoltre, l’azienda esplora costantemente le migliori tecnologie disponibili per ottimizzare il proprio sistema e i propri processi, minimizzare l’impatto ambientale nonché i rischi per i propri operatori. La scelta di Axis è stata presentata in questo contesto”, conclude Edoardo Gualdoni, Security Advisor di TK.