Barracuda acquisisce Evo Security e potenzia la sicurezza delle identità

Barracuda Networks, azienda specializzata nella cyber resilience che offre una piattaforma progettata per semplificare la sicurezza delle organizzazioni di ogni dimensione, annuncia l’acquisizione di Evo Security, fornitore di soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) sviluppate appositamente per gli MSP. Questa operazione amplia le funzionalità di sicurezza delle identità della piattaforma BarracudaONE, creando la piattaforma più completa del settore, incentrata sui partner, che unifica la gestione degli accessi privilegiati (PAM), il controllo degli accessi, la protezione delle identità e il rilevamento e la risposta alle minacce alle identità.

Combinando le soluzioni di gestione delle identità di Evo Security con i controlli basati sull’identità già presenti in Barracuda, BarracudaONE offre un’architettura unificata ed end-to-end per la sicurezza delle identità tramite un’unica piattaforma. Questo approccio integrato mette a disposizione dei partner un unico ambiente multi-tenant per garantire una resilienza completa, fornendo al contempo ai clienti una protezione all’avanguardia senza l’onere operativo di dover integrare più strumenti.

“Nell’era dell’IA agentica, proteggere identità umane e non umane è fondamentale per garantire la resilienza informatica. Le attuali soluzioni aziendali per la gestione delle identità sono complesse, costose e non riescono a soddisfare le esigenze degli MSP, che devono potenziare la loro scalabilità per gestire in modo sicuro milioni di identità in migliaia di ambienti dei clienti”, afferma Rohit Ghai, CEO di Barracuda. “Siamo entusiasti di unire l’innovazione orientata ai partner di Evo Security alla nostra visione di BarracudaONE per offrire una piattaforma completa, intelligente, semplice e aperta in grado di colmare questa lacuna. Poiché l’intelligenza artificiale accelera la velocità e la portata degli attacchi incentrati sulle identità, questa combinazione offre un vantaggio unico per aiutare le organizzazioni, grandi e piccole, a stare un passo avanti rispetto alle minacce”.

“Abbiamo creato Evo Security per risolvere le sfide relative alla gestione delle identità che gli MSP devono affrontare ogni giorno”, dichiara Michael Roth, CEO e fondatore di Evo Security. “Entrare a far parte di Barracuda ci offre la portata, la diffusione e le risorse necessarie per accelerare questa missione a livello globale. Il nostro approccio incentrato sull’identità è stato progettato fin dal principio per le operazioni degli MSP e ora, insieme a BarracudaONE, possiamo offrire sicurezza moderna delle identità, gestione degli accessi privilegiati e automazione a un numero molto maggiore di partner e ai clienti che essi proteggono.”

Garantire una resilienza completa delle identità grazie a una piattaforma unificata

Con questa acquisizione, BarracudaONE offre un’architettura di sicurezza delle identità a quattro livelli progettata per colmare le lacune che gli aggressori sfruttano comunemente. Di seguito, alcune delle finalità principali.

Prevenire l’uso improprio delle identità e dei privilegi prima ancora che si verifichi: gli MSP devono fare i conti con privilegi non controllati, problemi di autenticazione degli utenti e politiche di accesso non uniformi, oltre alle operazioni quotidiane necessarie per gestire le identità su larga scala. Gli strumenti IAM di Evo Security definiscono chi può accedere a cosa, quando e come in tutti gli aspetti delle operazioni dei partner, eliminando i privilegi permanenti e facilitando l’autenticazione per tutti gli utenti, i dispositivi e gli endpoint.

Eliminare i percorsi di accesso generici e rischiosi: l’accesso tradizionale alla rete consente una raggiungibilità molto superiore al necessario, ampliando il raggio d’azione delle minacce e complicando la governance.

Barracuda SecureEdge ZTNA sostituisce l’accesso generico con controlli basati sull’identità e sul principio del privilegio minimo, che semplificano la gestione degli accessi e contengono le minacce.

Proteggere i sistemi di gestione delle identità da eventuali interruzioni: modifiche accidentali o dolose apportate a Microsoft Entra ID possono bloccare le operazioni e compromettere la resilienza. Barracuda Entra ID Backup protegge utenti, gruppi, criteri e configurazioni, consentendo alle organizzazioni di ripristinare rapidamente l’integrità delle identità e garantire la continuità operativa.

Rilevare e bloccare gli attacchi basati sull’identità mentre sono in corso: la compromissione delle credenziali, l’escalation dei privilegi e il movimento laterale spesso passano inosservati a causa della frammentazione degli strumenti. Barracuda Managed XDR mette in correlazione i segnali provenienti da e-mail, endpoint, rete e cloud per identificare e neutralizzare gli attacchi basati sull’identità prima che si diffondano.

Ogni livello dello stack di sicurezza delle identità della piattaforma BarracudaONE è stato progettato appositamente per le operazioni dei partner. In un momento in cui molte piattaforme di gestione delle identità richiedono alle organizzazioni di sostituire gran parte del proprio stack di sicurezza, BarracudaONE adotta un approccio diverso. Grazie all’acquisizione di Evo Security, BarracudaONE offre una soluzione integrata per la sicurezza delle identità facile da implementare, con una copertura completa, un’architettura incentrata sui partner e basata sull’automazione intelligente, garantendo una protezione in linea con le modalità operative odierne delle organizzazioni.

Con questa acquisizione il team di Evo Security è entrato a far parte di Barracuda, apportando una profonda competenza in materia di identità. La sua tecnologia verrà integrata in BarracudaONE e Barracuda continuerà a fornire supporto agli MSP già esistenti di Evo Security con l’espandersi della piattaforma.