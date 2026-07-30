Check Point presenta il nuovo AI Network Firewall e rivoluziona il mercato dei firewall, colmando il punto cieco dell’IA nel web

Check Point Software Technologies pioniere e leader globale nelle soluzioni di cyber security, annuncia il nuovo AI Network Firewall, fornito come parte della versione R82.20 del software firewall di Check Point. L’intelligenza artificiale ha introdotto una nuova classe di traffico di rete (prompt, azioni autonome degli agenti e contesti aziendali sensibili) che i firewall tradizionali non sono progettati per rilevare o proteggere. L’AI Network Firewall, fornito tramite l’AI Defense Plane senza necessità di nuove infrastrutture né di riprogettazione dell’architettura, colma questa lacuna rispetto ai firewall Check Point già in uso.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando la rete aziendale e, con l’AI Network Firewall, stiamo trasformando il firewall per proteggerla”, afferma Nataly Kremer, Chief Product Officer di Check Point. “La rete è il luogo in cui converge ogni prompt, ogni chiamata al modello e ogni interazione degli agenti, eppure i firewall tradizionali non sono mai stati progettati per rilevare o gestire tale attività. Integrando la sicurezza basata sull’intelligenza artificiale nei firewall già in uso, forniamo ai team di sicurezza la visibilità e il controllo necessari per consentire l’adozione dell’intelligenza artificiale in modo sicuro e in tempo reale”.

L’esposizione è già universale. Il rapporto “AI Security Report 2026” di Check Point Research ha rilevato che tra l’87% e il 93% delle organizzazioni subisce almeno un’interazione ad alto rischio con l’IA generativa ogni mese e che la percentuale di prompt contenenti dati aziendali, personali o soggetti a normative sensibili è raddoppiata in un anno, raggiungendo una interazione su 25. Le organizzazioni stanno adottando l’IA più rapidamente di quanto riescano a governarla, e l’attività che necessita di governance si sta già diffondendo attraverso la rete.

“Le organizzazioni si trovano di fronte alla sfida di implementare soluzioni di sicurezza dedicate all’IA, che si aggiungono alla loro architettura di sicurezza esistente, contribuendo alla proliferazione di strumenti e agenti di sicurezza disgiunti e isolati”, dichiara Pete Finalle, Research Manager, Trusted Access and Network Security di IDC. “Nonostante sia rara, l’integrazione nativa della sicurezza basata sull’IA nei punti di controllo esistenti offre miglioramenti in termini di visibilità, efficacia della telemetria, livello di sicurezza e semplicità di gestione”.

Trasformare i firewall esistenti in protezione immediata basata sull’IA

A differenza delle alternative che richiedono l’implementazione di un firewall virtuale separato accanto all’infrastruttura esistente, Check Point fornisce questa protezione direttamente dai firewall fisici o virtuali già in uso presso i clienti e la estende a filiali, data center e ambienti cloud e multi-cloud. Per chi già utilizza i firewall Check Point, l’AI Network Firewall trasforma il firewall in protezione immediata basata sull’IA in tre ambiti:

Utilizzo dell’IA da parte dei dipendenti: individua le applicazioni, gli agenti e gli strumenti di IA in uso, sia quelli “ombra” che quelli autorizzati, ottenere visibilità su come viene utilizzata l’IA e sui casi d’uso e le intenzioni alla base delle richieste, gestire l’accesso a strumenti sicuri e autorizzati e impedire che i dati sensibili escano dalla rete in base al caso d’uso della richiesta. Check Point Research ha rilevato che le organizzazioni eseguono in media dieci applicazioni di IA al mese, molte delle quali al di fuori di qualsiasi processo formale. Strumenti di IA (MCP): individua le comunicazioni tramite il Model Context Protocol (MCP), garantendo piena visibilità sui server e sugli strumenti utilizzati, e applica politiche per controllare l’accesso in ogni interazione. Check Point Research ha rilevato vulnerabilità di sicurezza nel 40% dei 10.000 server MCP esaminati. Applicazioni IA e LLM: previene l’iniezione di prompt e gli input avversi, bloccando i prompt malevoli prima che raggiungano l’LLM. Ciò avviene direttamente nel flusso di elaborazione dei dati (inline), senza dover apportare modifiche o aggiornamenti alle applicazioni o ai software esistenti. Check Point Research ha individuato 15.300 payload di iniezione indiretta inseriti in pagine web pubbliche, circa il 70% dei quali nascosti in parti della pagina che nessun utente vede mai.

Parte dell’AI Defense Plane: un’unica architettura a livello aziendale

L’AI Network Firewall entra a far parte dell’AI Defense Plane di Check Point, un piano di controllo unificato per l’individuazione, la governance e la protezione dell’IA su rete, endpoint, cloud, applicazioni e API. Nel suo insieme, l’AI Defense Plane offre:

Individuazione, governance e protezione dell’IA su web, desktop, assistenti di programmazione e agenti IA.

Individuazione e controllo degli agenti IA locali.

Individuazione e controllo degli agenti di IA SaaS.

Protezione e governance in fase di esecuzione per le applicazioni di IA.

Rilevamento dei rischi e misure di protezione per salvaguardare l’IA sviluppata internamente e quella implementata.

Ulteriori applicazioni all’interno dell’AI Defense Plane comprendono API autonome per applicazioni autogestite, endpoint per i dipendenti, firewall containerizzati per i data center di IA e WAF (Web Application Firewall), garantendo alle organizzazioni una sicurezza coerente dell’IA su cloud pubblici e privati, filiali, utenti remoti e data center.

Gestione unificata e basata su agenti in un ambiente ibrido e multi-vendor

A seguito del recente annuncio della propria piattaforma di orchestrazione della sicurezza di rete basata su agenti, Check Point sta estendendo la gestione centralizzata delle policy anche a Check Point SASE e SD-WAN, con un’applicazione dinamica e sempre accurata delle policy zero-trust in ambito IT, OT e strumenti di microsegmentazione, tra cui Illumio e altri:

Un’unica console gestisce firewall on-premise, firewall cloud, firewall nativi AWS, SD-WAN e SASE con politiche coerenti e una traccia di audit unificata in ogni ambiente.

La connettività SD-WAN e le politiche di sicurezza sono gestite congiuntamente, ponendo fine alla frammentazione operativa che costringe i team a destreggiarsi tra strumenti separati.

Le integrazioni su piattaforma aperta mantengono aggiornate le regole del firewall al variare dell’ambiente, senza necessità di riconciliazione manuale.

“Le politiche da sole non risolveranno il problema della “shadow AI”. I dipendenti continueranno a utilizzare strumenti di IA per lavorare più velocemente, spesso prima che i team di sicurezza si rendano conto della loro presenza”, afferma Chris Konrad, Vicepresidente Global Cyber presso WWT. “Le organizzazioni devono capire quali applicazioni di IA, agenti e server MCP stanno interagendo con il loro ambiente e devono disporre dei mezzi per intercettare o bloccare il traffico non autorizzato. L’integrazione sia della visibilità sull’IA che dell’applicazione attiva delle politiche nel firewall aziendale rappresenta un approccio pratico, poiché si basa sull’infrastruttura che le organizzazioni già utilizzano e di cui si fidano. Ciò offre ai team un punto di controllo per gestire l’utilizzo e ridurre i rischi senza rallentare l’innovazione”.