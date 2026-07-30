Infinidat premia i suoi partner di canale: per l’Italia Nomios e Arrow ECS

I partner di canale che lavorano a stretto contatto con Infinidat, società del Gruppo Lenovo, rappresentano un elemento fondamentale per la crescita del mercato dello storage enterprise di fascia alta. Per riconoscere il loro contributo, l’azienda assegna ogni anno i Channel Partner Awards, premiando le organizzazioni e i professionisti che si sono distinti per risultati di business, innovazione e sviluppo del mercato.

Tra i riconoscimenti assegnati figurano Partner of the Year, Distributor of the Year, Account Manager of the Year e il prestigioso Lifetime Achievement Award, dedicato a chi ha lasciato un segno significativo nella crescita dell’ecosistema Infinidat.

I partner premiati rappresentano le eccellenze del canale e si sono distinti nell’ultimo anno per i risultati ottenuti, la capacità di sviluppare il business e l’impegno dimostrato a fianco di Infinidat. Grazie alla loro competenza e alla loro capacità di generare valore, sono diventati un punto di riferimento per l’intero ecosistema dei partner. Questo riconoscimento annuale conferma, inoltre, il ruolo strategico che il canale riveste per Infinidat e per la crescita dell’azienda.

Le aziende premiate da Infinidat:

Partner of the Year

Americhe

Pellera Technologies – Partner che ha contribuito alla crescita strategica dell’azienda e alla chiusura di importanti progetti.

EMEA (Italia)

Nomios Italy SpA – Partner che ha superato le aspettative.

Growth Partner of the Year

EMEA

Eshnav – Partner che ha acquisito numerosi nuovi clienti insieme a Infinidat.

Distributor of the Year

Partner che hanno contribuito in modo significativo alla crescita del business di Infinidat.

EMEA (Italia)

Arrow ECS Italy

EMEA (DACH)

sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG

EMEA (Ucraina)

iiTD Intelligent IT Distribution

APJ

Networld Corporation

Distribution Excellence Award

EMEA (Spagna)

Arrow ECS Spain

Account Manager of the Year – High Impact Deal

Luís Diniz Santos, Inspiring Solutions

Lifetime Achievement Award

Bob Elliott, Pellera Technologies

Il Lifetime Achievement Award è stato conferito a Bob Elliott per il contributo straordinario offerto allo sviluppo del business di Infinidat e dell’intero ecosistema di canale nel mercato dello storage enterprise di fascia alta. Nel corso di quasi vent’anni, attraverso il suo ruolo in Mainline (oggi Pellera Technologies) e la stretta collaborazione con Infinidat, Bob ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’azienda, distinguendosi per visione strategica, capacità di costruire relazioni di lungo periodo e successo nella realizzazione di importanti progetti.

In occasione del suo pensionamento, Infinidat desidera rendere omaggio al suo percorso professionale con questo speciale riconoscimento, celebrando il ruolo che ha avuto nel favorire l’adozione delle soluzioni enterprise dell’azienda presso alcune delle più importanti organizzazioni a livello mondiale.

Infinidat si impegna fortemente a supportare i propri partner e distributori in tutto il mondo, aiutandoli a far crescere il loro business e ad aumentare la redditività, offrendo al tempo stesso ai clienti Global Fortune 500 e alle grandi imprese soluzioni di storage ai massimi livelli del mercato.

L’azienda collabora con il proprio ecosistema di partner per creare opportunità di crescita concrete, sia nel breve sia nel lungo periodo. Grazie alle soluzioni Infinidat, riconosciute a livello internazionale, i partner sono in grado di offrire alle aziende vantaggi tecnologici e di business senza confronti.

L’obiettivo è quello di continuare a investire nello sviluppo del proprio programma di canale, incrementando le opportunità di ricavo e i margini per i partner, ampliando i fondi di co-marketing (MDF), organizzando eventi congiunti, introducendo incentivi di alto valore per l’acquisizione di nuovi clienti, semplificando ulteriormente il processo di vendita e rafforzando il programma dedicato ai partner.

Guardando al 2026 e agli anni successivi, Infinidat è certa che i propri partner continueranno a essere tra i più motivati e competitivi del settore dello storage. Il vantaggio offerto dall’azienda, infatti, rappresenta uno strumento concreto per aiutarli ad aggiudicarsi progetti di grande valore. E quando i partner vincono, vince anche Infinidat.

A cura di Mitch Diodato, Senior Director Global Channel Sales e James “JT” Lewis, Director of Channel Sales for EMEA and APJ and Regional Sales Director for DACH and France di Infinidat, società del Gruppo Lenovo