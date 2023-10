Da Fortinet nuovi switch per connettere in modo sicuro i campus moderni

Fortinet lancia due nuovi Switch: FortiSwitch 600 e 2000, studiati per supportare le crescenti esigenze di connettività e sicurezza dei campus con prestazioni elevate, intelligenza integrata e perfetta integrazione con lo strumento di gestione AIOps di Fortinet e i servizi FortiGuard AI-Powered Security.

“Fortinet fornisce soluzioni sicure di switching da 20 anni, il che la rende in una posizione unica per fornire ai clienti una soluzione di connettività sicura e completa per l’intera LAN. Siamo l’unico vendor che offre networking cablato e wireless completamente convergente e sicurezza AI-powered attraverso un’unica piattaforma, fornendo visibilità e sicurezza dal momento in cui un utente o un dispositivo si connette al network”, ha dichiarato John Maddison, Chief Marketing Officer and EVP, Product Strategy di Fortinet.

Il campus moderno neccessità di nuovi livelli di connettività

Gli utenti richiedono una larghezza di banda sempre maggiore e molte organizzazioni stanno investendo in access point wireless (AP) di nuova generazione per fornire una maggiore connettività. Purtroppo, le soluzioni di switching tradizionali spesso non riescono a tenere il passo. Per garantire la disponibilità della rete e un’esperienza positiva per gli utenti, le organizzazioni hanno bisogno di switch ad alte prestazioni che organizzino in modo intelligente il traffico degli AP e prevengano i colli di bottiglia.

FortiSwitch 600 e 2000: switch di accesso e core per i campus connessi

I nuovi FortiSwitch 600 e 2000 di Fortinet ampliano il portfolio di switching sicuro, semplificato e scalabile di Fortinet e sono progettati con le prestazioni e il numero di porte necessarie per soddisfare le esigenze dei campus moderni e per scalare in base alle crescenti esigenze di connettività.

La serie FortiSwitch 600 di Fortinet è uno switch di accesso sicuro e multi-gigabit per campus con accesso fino a 5GE e uplink da 25GE per ottimizzare le prestazioni del network supportando in modo intelligente il traffico dagli AP di nuova generazione alle location business-critical. La serie FortiSwitch 2000 di Fortinet è uno switch core per campus progettato per supportare ambienti campus più grandi e complessi aggregando switch di accesso ad alte prestazioni, come il FortiSwitch 600. Entrambi includono un doppio alimentatore per garantire la ridondanza richiesta dai campus ad alte prestazioni di oggi.

Un approccio di piattaforma alla connettività sicura

Fin dalla sua fondazione, 20 anni fa, Fortinet ha fornito soluzioni LAN cablate e wireless che fanno convergere networking e sicurezza. I nuovi switch sono le ultime aggiunte alla propria piattaforma di connettività sicura, che fornisce sicurezza completa, controllo degli accessi e gestione unificata in tutta la LAN.

I clienti che utilizzano i FortiGate Next-Generation Firewall come controller di switching eliminano gli overlay e beneficiano dei servizi FortiGuard AI-Powered Security, quali la protezione avanzata dal malware, l’IPS, il sandboxing e il filtraggio web. Inoltre, tutti i modelli FortiSwitch di Fortinet si integrano con FortiAIOps, lo strumento di AI per le operazioni IT di Fortinet che fornisce insight in tempo reale su potenziali problemi di network e automatizza le attività manuali. L’unione di networking e sicurezza in un’unica soluzione offre una visibilità senza precedenti sull’intera LAN e abilita le funzionalità NAC, come la profilazione e l’onboarding di nuovi utenti e dispositivi, senza costi aggiuntivi.