Scuole italiane e minacce cyber: gli attacchi aumentano del 53%

Le scuole italiane sono sempre più digitali ed è fondamentale adottare pratiche corrette di prevenzione e protezione contro gli attacchi informatici.

Il settore dell’istruzione si conferma uno dei principali bersagli degli attacchi informatici. Secondo un recente report nel 2024 il numero di attacchi contro gli istituti educativi è aumentato del 37% rispetto al 2023.

Scuole italiane troppo vulnerabili

A livello globale, la media di attacchi settimanali per organizzazione si è attestata sui 3.086 casi, ma nel nostro Paese la situazione è ancora più preoccupante, con una media di 4.730 attacchi settimanali contro le scuole italiane, registrando un aumento del 53,2% rispetto alla media mondiale.

Questo aumento delle minacce informatiche nel settore scolastico è legato a diversi fattori, tra cui la crescente digitalizzazione e la proliferazione di piattaforme di apprendimento online, che coinvolgono non solo studenti e insegnanti, ma anche genitori e altri soggetti, ampliando la superficie d’attacco. Gli istituti educativi, che gestiscono una grande quantità di dati personali sensibili, risultano particolarmente vulnerabili, anche a causa della mancanza di misure di sicurezza adeguate.

In Italia, come in altri Paesi, l’adozione accelerata dell’apprendimento a distanza e il crescente utilizzo di dispositivi personali all’interno delle reti scolastiche hanno ulteriormente esposto le scuole italiane a cyberattacchi, rendendo urgente l’implementazione di soluzioni di cybersecurity affidabili.

Kaspersky per una scuola sicura

Kaspersky è da sempre impegnata nella sensibilizzazione alla sicurezza in rete, con l’obiettivo di guidare bambini e ragazzi verso un utilizzo consapevole dei social network e di Internet come risorsa educativa e informativa. Da diversi anni, l’azienda ha lanciato numerose iniziative dedicate al mondo della scuola e della formazione, offrendo soluzioni specifiche per la protezione delle minacce online.

Kaspersky mette a disposizione delle scuole italiane, degli operatori scolastici e degli studenti diversi servizi per garantire sicurezza digitale e formazione, indispensabili per un uso consapevole delle risorse digitali e per la protezione dei sistemi IT utilizzati dagli ambienti scolastici:

Formazione continua per il personale scolastico: Kaspersky raccomanda di implementare la Kaspersky Automated Security Awareness Platform , una risorsa preziosa per l’educazione di cybersecurity continua. Questa piattaforma è progettata per fornire agli operatori scolastici le conoscenze necessarie per affrontare le minacce digitali.

implementare la , una risorsa preziosa per l’educazione di cybersecurity continua. Questa piattaforma è progettata per fornire agli operatori scolastici le conoscenze necessarie per affrontare le minacce digitali. Valutazione delle competenze cyber : Kaspersky Gamified Assessment Tool è uno strumento che rende la valutazione delle competenze in materia di cybersicurezza coinvolgente e divertente. Questo approccio ludico stimola l’interesse e la partecipazione degli studenti nella formazione sulla sicurezza online.

: è uno strumento che rende la valutazione delle competenze in materia di cybersicurezza coinvolgente e divertente. Questo approccio ludico stimola l’interesse e la partecipazione degli studenti nella formazione sulla sicurezza online. Protezione completa per gli istituti scolastici : Kaspersky Small Office Security è una soluzione di sicurezza pensata per soddisfare le esigenze specifiche di piccole imprese e realtà, come le scuole italiane. Questo strumento offre una protezione solida contro le minacce online, garantendo un ambiente di apprendimento sicuro.

: è una soluzione di sicurezza pensata per soddisfare le esigenze specifiche di piccole imprese e realtà, come le scuole italiane. Questo strumento offre una protezione solida contro le minacce online, garantendo un ambiente di apprendimento sicuro. Monitoraggio e sicurezza per i minori: Kaspersky Safe Kids, una soluzione progettata per proteggere i minori online, aiuta a monitorare le attività di navigazione dei bambini e degli adolescenti, garantendo un’esplorazione sicura del web.

Kaspersky a Didacta 2024

Dal 16 al 18 ottobre, Kaspersky è presente alla Fiera Didacta Italia a Bari, l’evento di riferimento per il mondo della scuola e dell’educazione digitale. Durante l’evento, al Padiglione Mediterraneo n°19 – STAND M07 sarà possibile conoscere da vicino le soluzioni Kaspersky per la sicurezza degli ambienti scolastici e scoprire come proteggere al meglio le infrastrutture IT e i dati sensibili.