Le telecamere Aero PTZ di i-PRO resistono anche ad uragani e cicloni

i-PRO, specialista mondiale di soluzioni professionali per la sicurezza privata e pubblica, ha annunciato l’aggiunta di 19 nuovi modelli alla sua linea di telecamere Aero PTZ, caratterizzati da una maggiore durata e da un’elaborazione edge AI. Costruite per condizioni ambientali e meteorologiche estreme, le nuove telecamere Aero PTZ supportano una risoluzione fino a 4K e sono dotate di analisi basata sull’intelligenza artificiale.

Caratteristiche tecniche delle telecamere Aero PTZ

Con una gamma di zoom fino a 40x, le telecamere Aero PTZ, resistenti agli urti e all’acqua, sono classificate IK10, MIL-STD-167-1A e IP66/68 per una protezione video ininterrotta in condizioni climatiche estreme. Sono inoltre resistenti alla corrosione da salinità intensa (C5-M). La telecamera può funzionare in modo affidabile e chiaro a temperature comprese tra -50 e 65 °C grazie al riscaldatore in vetro trasparente di nuova concezione di i-PRO. Poiché i fenomeni meteorologici estremi diventano sempre più comuni, i-PRO sta sviluppando prodotti per affrontare questa sfida. La telecamera Aero PTZ è dotata di un robusto meccanismo di rotazione e inclinazione che garantisce un movimento preciso in presenza di venti fino a 270 km/h, superiore alla classificazione della velocità del vento Saffir-Simpson per i cicloni e gli uragani di categoria cinque.

AI e Cybersecurity incluse nel pacchetto

Aero PTZ dispone di auto-tracking basato su AI per mantenere a fuoco persone e veicoli, anche in completa oscurità, fino a 560 metri con illuminazione IR. “PTZ Aero è dotata della più lunga illuminazione IR notturna tra i dispositivi PTZ del settore. Oltre agli IR, è possibile attivare l’illuminazione a luce bianca per scoraggiare gli intrusi e preservare le informazioni sul colore quando necessario”, aggiunge Figols.

La piattaforma di sviluppo aperta dell’intelligenza artificiale di i-PRO consente di installare più applicazioni AI in base alle esigenze dell’ambiente operativo, comprese applicazioni di terze parti. Con un massimo di tre app AI simultanee sul modello 4K e fino a due app AI simultanee sui modelli 2MP, è disponibile un’ampia gamma di soluzioni personalizzate. Ad esempio, se installata in un porto di carico, una telecamera Aero PTZ resistente alla salsedine può eseguire l’ultima applicazione Vaxtor OCR per leggere i numeri dei container di spedizione mentre attraversano il porto. Allo stesso tempo, è possibile rilevare fuoco e fumo tramite un’app di rilevamento Noema.

Per garantire la massima resilienza in termini di sicurezza informatica, le telecamere incorporano un firmware cifrato, una protezione dagli attacchi di f brute-force e la conformità FIPS 140-2 di livello 3 con un chip di sicurezza per la protezione dalle minacce informatiche.

Facili da installare e rispetto degli standard industriali

Opzioni di installazione semplici e flessibili Aero PTZ è progettata per una configurazione senza problemi. È dotata di un comodo kit, che comprende connettori per cavi e di staffa di montaggio di nuova concezione, e che consente l’installazione da parte di una sola persona. Le opzioni di alimentazione flessibili supportano l’alimentazione a 100-240 V CA o a 24 V CA/CC per qualsiasi ambiente di installazione.

Sono inoltre disponibili risoluzioni e illuminatori multipli (luce IR, luce bianca) e una gamma di colori del corpo per soddisfare le diverse esigenze di funzionamento.

Il supporto per altri standard industriali comprende NEMA TS2 (traffico), MIL STD-810-G (US DoD), IEC 62236-4 ed EN 50121-4 (ferrovie).

Disponibilità delle telecamere Aero PTZ

Le nuove telecamere Aero PTZ saranno ordinabili a partire da dicembre 2024 presso la vasta rete globale di rivenditori i-PRO.

Dichiarazioni

“La combinazione di resistenza alle condizioni meteo avverse e di analisi avanzate basate sull’intelligenza artificiale, come il tracciamento automatico avanzato per garantire una visibilità chiara e dati accurati in qualsiasi ambiente, rende questa telecamera PTZ unica“, ha dichiarato Gerard Figols, Chief Product Officer di i-PRO. “La linea Aero PTZ incorpora ora la tecnologia edge computing, in linea con il nostro obiettivo di portare i vantaggi dell’AI ovunque. Questa dotazione tecnica la rende il modello più robusto sul mercato in termini di affidabilità e potenza analitica, in grado di proteggere in modo proattivo gli ambienti mission-critical nelle condizioni più estreme, come uragani e cicloni“.