EnGenius lancia il suo primo security gateway

EnGenius Technologies ha annunciato la sua primissima linea di prodotti per security gateway (la prima, fondamentale linea di difesa per le reti aziendali) apportando così semplicità, velocità più rapide, funzionalità enterprise, sicurezza migliorata senza precedenti e una maggiore gestione da cloud da qualsiasi posto.

La serie security gateway di EnGenius (ESG) consiste di tre modelli sequenziali di gateway, iniziando con il lancio del modello ESG510. La serie ESG funzionerà alla perfezione con qualsiasi rete gestita da terzi; tutto ciò senza le complesse impostazioni e configurazioni che affliggono altri gateway.

Gestione unificata basata sul cloud

Il security gateway di EnGenius ESG510 offre una soluzione di rete completa che pone tutto sotto un unico pannello di controllo. L’interfaccia cloud consente ora agli utenti di visualizzare e gestire una rete in cui ciascun dispositivo (access point, switch e gateway) può essere esplorato per una maggiore visibilità e più opzioni.

Alte prestazioni grazie alle porte WAN e LAN da 2.5 Gigabit

Il security gateway dispone di due porte: WAN e LAN con capacità di velocità fino a 2.5G, il che, al momento, rappresenta più del doppio della velocità della maggior parte dei gateway sul mercato. Il gateway non ha solo collegamenti Ethernet ad alta velocità, ma è anche progettato con un’elevata architettura di qualità superiore da 2.5Gbps in linea per trasmissioni uplink e downlink che include un throughput massimo per firewall fino a 2.35Gbps.

Collegamenti senza interruzioni con WAN e Cellular Link

Le doppie porte WAN offrono la capacità di bilanciamento di carico ad alta efficienza, aumentando così la larghezza di banda WAN complessiva. Il gateway dispone inoltre di un link WAN ridondante e di un failover cellulare, diventando automaticamente WAN di backup o rete 3G/4G/5G nel caso in cui l’uplink del WAN fallisca.

VPN sicura da sito a sito e per client

Creare una rete virtuale per uffici distribuiti in diversi luoghi e lavoratori in smart working non potrebbe essere più facile. Il security gateway di EnGenius presenta una VPN da sito a sito e per client che può essere attivata in pochi clic senza la scocciatura di dover configurare tutti i parametri dettagliati della VPN. Questa importante caratteristica consente alle aziende di creare collegamenti sicuri e privati, per le comunicazioni e il lavoro da remoto.

VPN self-healing automatica

EnGenius Cloud monitora di continuo la connessione VPN tra i gateway EnGenius e aggiorna in automatico i relativi parametri della VPN per tutti i peer, mantenendo al contempo una connessione VPN continua anche nel caso in cui si verifichi una riassegnazione dell’indirizzo IP del WAN o di modifiche alle porte di inoltro.

Interfaccia utente basata sul web e App mobile Cloud-To-Go

Il security gateway di EnGenius è facile da impostare e implementare. Il gateway, o una rete end-to-end EnGenius, possono essere gestiti in modo centrale da qualsiasi luogo grazie all’interfaccia utente EnGenius Cloud oppure grazie all’ App mobile Cloud To-Go.

Caratteristiche del security gateway EGS510

Gestione dal cloud semplice e unificata per aziende di qualsiasi dimensione

Visibilità del dispositivo intuitiva e centralizzata da qualsiasi luogo

Dual WAN 2.5GbE e Dual LAN 2.5GbE per il massimo delle prestazioni

Processore quad core 1.6 GHz per maggiori velocità e potenza

Bilanciamento di carico integrato e salvaguardie con dual-WAN e failover cellulare

2.5 GbE PoE+ per alimentare un Wi-Fi 6 AP, camera IP o telefono IP

Stateful firewall con filtro ad alta efficienza e ispezioni per migliorare la sicurezza

VPN sicura da sito a sito e VPN client ad alta velocità

Rapida AUTO VPN self-healing per implementazioni più rapide e semplici

Manutenzione di sistema touchless e aggiornamenti automatici

Opzioni multimodali per collegamenti e routing

Captive portal con capacità raggio esterno

Chipset TPM per migliorare il livello di sicurezza del gateway

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale da Roger Liu, General Manager presso EnGenius: «Siamo lieti di annunciare il lancio del primissimo security gateway gestito dal cloud della nostra azienda. La maggior parte dei gateway sono complicati, ma il security gateway di EnGenius no. Il nostro scopo è quello di rendere le installazioni più facili e le conoscenze più chiare. Il gateway offre la potenza e le caratteristiche per affrontare qualsiasi rete aziendale di qualsiasi dimensione. Il prodotto finale è una soluzione gestita dal cloud end-to-end che rende installazione, configurazione e monitoraggio rapidi e semplici».

La serie security gateway di EnGenius fornisce un’impostazione incredibilmente semplice, design intelligente, e abbondante potenza per affrontare un throughput importante. Scannerizza, collega ed è fatto. Inoltre i clienti riceveranno aggiornamenti automatici quando si renderanno disponibili correzioni e nuove caratteristiche.