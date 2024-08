EP7: il videocitofono intelligente che rivoluziona l’accesso domestico

Quando suona il citofono di casa c’è sempre l’incognita di chi sia venuto a trovarci e quando torniamo al domicilio la scena classica di non trovare le chiavi per aprire è sempre dietro l’angolo. Da oggi niente più incertezze grazie ad Ezviz , specialista mondiale nella creazione di dispositivi e tecnologie per una vita smart, comoda e sicura, che porta nelle case degli Italiani l’ultima tecnologia in fatto di accessibilità domestica con l’introduzione del videocitofono intelligente EP7

Un dispositivo di ultimissima generazione che consente di vedere chi sta citofonando e di aprire la porta di casa attraverso lo schermo interno o direttamente dallo smartphone, senza dover abbandonare il comodo divano o la tazza di caffè caldo per correre verso la porta d’ingresso per accogliere un ospite inatteso o di cui non siamo interessati o evitare di perdersi nell’estenuante ricerca del portachiavi sotto l’acqua o il sole cocente. Finalmente è arrivata la soluzione che unisce importanti funzioni di sicurezza a un’installazione semplice e un utilizzo intuitivo e adatto alle esigenze di chi vive la casa, il tutto con uno sguardo alla sostenibilità.

Entrare in casa non è mai stato così semplice e soprattutto in totale sicurezza

Il videocitofono EP7 rivoluziona il concetto del dispositivo tradizionale, rendendo la vita più semplice e comoda, al punto che gestire l’ingresso di casa diventa un gioco da ragazzi! Grazie alla scheda RFID intelligente, aprire il cancello e la porta di casa è semplice come un tocco. È sufficiente appoggiare la propria scheda sul videocitofono, digitare il codice di accesso sul tastierino oppure un semplice tocco sull’app Ezviz per dire addio alle chiavi smarrite o ai momenti di panico per essere rimasti chiusi fuori.

Le sorprese non sono finite perché grazie al nuovo EP7, quando gli ospiti attesi e non bussano alla porta, è possibile accoglierli anche se impegnati in altre attività domestiche, sbloccando il cancello e il portoncino direttamente dallo schermo interno o a distanza tramite l’app Ezviz. E se si è fuori casa, ma si ha la necessità di far entrare qualcuno è semplicissimo, con la gestione dall’app si può aprire il cancello e la porta a distanza, creando codici di accesso temporanei o codici QR scannerizzabili in totale sicurezza e accessibili solo a chi si trova in quel momento davanti all’ingresso. Infine, grazie alla funzione di conversazione bidirezionale è possibile parlare con i propri ospiti e non anche se non ci si trova in casa, basta aprire l’app Ezviz sul proprio smartphone e conversare con la persona che si trova all’ingresso della propria abitazione garantendo la massima privacy.

Queste nuove modalità rendono la gestione più semplice e sicura, soprattutto se si hanno persone come babysitter o dogsitter che frequentano regolarmente la casa.

EP7 è stato progettato per resistere a qualsiasi condizione atmosferica con un grado di protezione IP65 che consente di posizionarlo in qualsiasi punto all’esterno della propria abitazione o vicino al cancello senza preoccuparsi delle intemperie, così da collocarlo nel luogo migliore per avere una visione ampia e definita del proprio ingresso. Questo è garantito anche dalla qualità tecnologica superiore della telecamera grandangolare ad alta definizione da 162° e l’obiettivo 2K, che offre immagini nitide e dettagliate, sia di giorno che di notte. Grazie alla visione notturna ad infrarossi, EP7 riesce a funzionare in condizioni di scarsa luminosità, restituendo immagini definite fino a 5 metri di distanza, per una sicurezza senza compromessi, 24 ore su 24.

Infine, per non perdere nessun momento, si possono memorizzare istantanee e registrazioni video attivate dal momento in cui qualcuno suona il campanello. Tutto ciò può essere archiviato su una scheda micro-SD locale fino 512 GB inserita all’interno del dispositivo, oppure tramite sottoscrizione all’abbonamento EZVIZ CloudPlay, il sistema di archiviazione dell’azienda che permette di avere sempre a disposizione tutti i file.

La libertà di una sicurezza senza fili, autonoma e sostenibile

Il nuovo EP7 si presenta con un kit totalmente wireless, soluzione unica nel mercato, che include il videocitofono, un pannello solare e uno schermo touch da 7” da posizionare all’interno dell’abitazione.

Non è più necessario pensare all’installazione, non ci sono cavi da inserire all’interno dei muri e nemmeno lavori da fare per cui è necessaria la presenza di un elettricista, basta posizionare il videocitofono dove si desidera e iniziarne l’utilizzo. Questo è possibile, in quanto la connessione tra il videocitofono e il monitor interno avviene semplicemente attraverso la tecnologia Wi-Fi HaLow, con segnale a bassa frequenza che rimane estremamente stabile anche a lunga distanza e attraverso muri spessi.

Con una batteria al litio rimovibile e ricaricabile, il videocitofono EP7 garantisce un’autonomia fino a 85 giorni consecutivi e grazie all’integrazione del pannello di ricarica solare, può funzionare anche tramite energia solare. In questo modo, estende ulteriormente la sua autonomia, riducendo l’impatto ambientale e offrendo un’opzione che sia anche sostenibile per la gestione dell’energia.

Design perfetto per ogni tipo di abitazione e personalizzazione senza precedenti

Non solo funzionalità tecnologiche all’avanguardia, ma anche design semplice e minimalista che si adatta a qualsiasi stile e ambiente, esaltando l’ingresso della casa. La tastiera e il pannello solare, entrambi in elegante nero lucido, conferiscono al dispositivo un tocco di raffinatezza e di contemporaneità.

Oltre al suo design neutro e versatile, EP7 offre anche un livello di personalizzazione senza precedenti.

Con il kit del videocitofono vengono forniti anche dei cartellini retroilluminati sui quali è possibile scrivere il proprio cognome per indicare qual è la casa giusta e si ha anche la possibilità di personalizzare il suono del videocitofono, scegliendo tra ben 20 suonerie diverse.

Con EP7, la propria casa non è solo più sicura, ma anche più accogliente e personalizzata.

Il videocitofono Ezviz EP7 è disponibile presso Leroy Merlin, Amazon e nei migliori negozi di elettronica, al prezzo consigliato al pubblico di €399.