Hikvision: nuovo sensore doppia tecnologia in Banda-K da interno

Progettato per massimizzare la protezione da interno in ambienti residenziali e commerciali di medio livello, il nuovo sensore DS-PDD12-EG2 firmato Hikvision si caratterizza per l’alta immunità agli allarmi impropri, permettendo di identificare l’intruso con le migliori prestazioni di rilevazione nella sua categoria e un livello di sicurezza senza precedenti. Il suo design pulito e discreto lo rende ideale per qualsiasi tipologia di ambiente.

Alta immunità ai disturbi



Questo rilevatore da interno filare utilizza la nuova microonda 24GHz in Banda-K abbinata al sensore PIR ad alta immunità ai disturbi infrarossi grazie dalla tecnologia proprietaria Blue Wave, una tecnologia di elaborazione del segnale che semplifica la configurazione del rilevatore e lo rende idoneo all’utilizzo anche in ambienti difficili da proteggere con soluzioni standard. Per ridurre le tempistiche di installazione, questo rilevatore integra le resistenze di bilanciamento Seol/Deol.

Affidabilità

La nuova microonda in Banda-K con modulazione a 24GHz assicura stabilità e ridotta penetrazione delle pareti, lasciando libere le persone di spostarsi nei locali adiacenti senza generare falsi allarmi. Il rilevatore DS-PDD12-EG2, immune agli animali domestici fino a 10Kg di peso, combina due tecnologie: PIR + Microonda. L’allarme si genera solo quando entrambe le tecnologie vengono attivate contemporaneamente, a garanzia della massima efficacia ed affidabilità.

Copertura completa

L’ottica sigillata, di tipo asferico 3D, utilizza 52 zone di copertura su 4 piani per ottenere poi una copertura completa, includendo la protezione anti-strisciamento sottostante. Nemmeno la temperatura rappresenta un problema per il rilevatore DS-PDD12-EG2: la compensazione automatica della temperatura ne regola infatti digitalmente la sensibilità correggendo le soglie di allarme per conservarle sempre entro i valori ottimali. La soglia, positiva e negativa, viene regolata in relazione alla temperatura ambiente, mantenendo costante la sensibilità di rilevamento.

Stop falsi allarmi

La tecnologia brevettata IFT è in grado di “prevedere” i falsi allarmi dovuti alle sorgenti di rumori infrarossi ed elettromagnetici che interferiscono con i rilevatori. Tale tecnologia consente infatti ai rilevatori di regolare automaticamente la propria sensibilità in base alle mutevoli condizioni di rumore ambientale. Risultato? I rilevatori funzionano in modo affidabile per molti anni adattandosi automaticamente alle nuove condizioni esterne senza compromettere l’immunità ai falsi allarmi.