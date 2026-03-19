HiSecEngine USG6000G: il nuovo firewall Huawei rafforza la sicurezza delle aziende nell’era dell’intelligenza integrata

Huawei presenta HiSecEngine USG6000G, il nuovo portfolio di firewall che segna un ulteriore traguardo nel percorso dell’azienda verso soluzioni di sicurezza di rete sempre più avanzate. La gamma comprende tre firewall a configurazione fissa in formato 2U e quattro firewall desktop della serie G, che consolidano l’offerta Huawei nel segmento dell’enterprise security dopo le serie E e F.

Con l’evoluzione dell’era intelligente, le aziende stanno accelerando il proprio percorso di trasformazione digitale, con la conseguenza che il traffico dei servizi sta crescendo in modo esponenziale. I firewall tradizionali faticano sempre di più a gestire elevati volumi di connessioni simultanee, ad analizzare il traffico criptato e a difendersi da minacce sconosciute. Il portfolio HiSecEngine USG6000G è quindi progettato per rispondere a queste sfide e offrire alle aziende una protezione completa e affidabile in ogni fase del loro percorso verso il passaggio a un’intelligenza integrata.

Alte prestazioni per garantire la continuità dei servizi

I nuovi firewall della serie G sono basati su motori di sicurezza dedicati Huawei, che garantiscono prestazioni e capacità di rilevamento delle minacce tra le più elevate del settore. I firewall a configurazione fissa della gamma USG6800G sono progettati per le sedi centrali aziendali con elevati volumi di traffico e servizi complessi. La soluzione USG6885G, in particolare, raggiunge prestazioni di protezione dalle minacce pari a 135 Gbps, il valore più alto tra i firewall a configurazione fissa in formato 2U, con performance raddoppiate e una capacità di decriptazione SSL 1,5 volte superiore rispetto a prodotti analoghi. Questi firewall ad alte prestazioni possono fungere da gateway hub nelle sedi principali, garantendo la continuità dei servizi critici anche con tutte le funzioni di sicurezza attive.

Per gli scenari multi-filiale, i firewall desktop della serie USG6500G integrano funzioni di firewall, router e switch in un unico dispositivo, con supporto per 5G e alimentazione PoE (Power over Ethernet). Con il doppio delle interfacce rispetto alla media di settore, sono inoltre plug-and-play, non richiedono apparecchiature aggiuntive per l’espansione e consentono una gestione capillare ed efficiente del traffico di rete delle filiali.

Rilevamento intelligente per identificare le minacce sconosciute

Il portfolio HiSecEngine USG6000G integra capacità di elaborazione di sicurezza intelligente, abilitando algoritmi inline avanzati e inferenza locale dei modelli in tempo reale. Oltre alle funzionalità di rilevamento file già consolidate, la gamma introduce il rilevamento di pagine web di phishing, che consente di bloccare attacchi sconosciuti in pochi millisecondi. Con un tasso di individuazione delle minacce sconosciute del 95% – superiore del 15% rispetto alla media del settore – la soluzione supporta le imprese nel difendersi dai rischi di sicurezza informatica e nel garantire la continuità operativa.

Progettate per essere utilizzata in modo trasversale in filiali aziendali, campus e data center, le soluzioni HiSecEngine USG6000G abilitano l’interconnessione sicura tra sedi centrali e periferiche e l’accesso protetto a internet in locale. Un portfolio completo e leader di settore per proteggere le imprese in ogni scenario, oggi e in un futuro sempre più smart.