i-PRO presenta le nuove telecamere multisensore con Edge AI

In linea con la sua mission di fornitore di fiducia di telecamere AI di prossima generazione, i-PRO EMEA annuncia oggi il lancio di una nuova gamma di telecamere multisensore dotate di intelligenza deep learning all’avanguardia. Questa nuova serie di telecamere rappresenta una nuova pietra miliare della strategia di i-PRO per la diffusione dell’AI nel settore della sicurezza.

Le nuove telecamere presentano quattro potenti applicazioni analitiche AI pre-installate, personalizzabili con altri strumenti di analisi di terze parti, al fine di rispondere alle diverse esigenze dei clienti.

La Serie S multisensore di i-PRO è disponibile con tre o quattro sensori immagine con risoluzione 4K, 6 MP e 4 MP, con l’obiettivo di garantire l’acquisizione di immagini eccezionalmente dettagliate per una visione da 180° a 360°, in risposta all’utilizzo in svariati ambienti di installazione. L’insieme di queste funzionalità è racchiuso nel design più sottile ed elegante attualmente presente sul mercato, elemento che fa di questa nuova gamma dei dispositivi rivoluzionari nel settore della sicurezza.

Le nuove telecamere multisensore di i-PRO integrano un processore AI che consente analisi di deep learning per il rilevamento di persone e veicoli. In linea con la strategia aziendale basata su un’idea di intelligenza artificiale aperta, il kit di sviluppo software (SDK – Software Development Kit) fa della nuova gamma di telecamere dei dispositivi completamente aperti che abilitano l’esecuzione di applicazioni di terze parti. I modelli ricoprono una vasta scelta di opzioni con un grado di inclinazione superiore a quello di altri modelli paragonabili sul mercato, nonché un’illuminazione LED IR su modelli selezionati per l’acquisizione di immagini in ambienti molto scuri. La capacità di rilevare e differenziare autonomamente gli oggetti in vaste aree consente al personale di vigilanza di concentrarsi su eventi di interesse reale, migliorando efficacemente la produttività e potenziando, al tempo stesso, la sicurezza complessiva.

“Abbiamo reso queste telecamere della Serie S dotata di AI ancora più intelligenti e flessibili, al fine di elevare ulteriormente lo standard della sicurezza” – afferma Gerard Figols, Presidente i-PRO EMEA. “Queste nuove telecamere multisensore i-PRO portano infatti la sorveglianza con copertura estesa ad un livello superiore, combinando prestazioni eccezionali nell’imaging di alta qualità e applicazioni espandibili di deep learning all’interno delle telecamere, allo scopo di fornire una videosorveglianza davvero proattiva. Il design sottile ed elegante ribadisce il nostro impegno nell’ascoltare le esigenze dei clienti per poi implementarle nelle linee. L’insieme di questi elementi rende le telecamere multisensore molto più di un semplice hardware di sicurezza affidabile, bensì un dispositivo a sensore aperto che si adatta facilmente a qualsiasi contesto di applicazione”.

Sulla base degli standard i-PRO per la massima sicurezza e integrità dei dati video, le nuove telecamere multisensore i-PRO saranno dotate di una crittografia FIPS 140-2 Livello 3 leader del settore garantita da un fornitore certificato indipendente.

La gamma di telecamere multisensore i-PRO rappresenta quindi la soluzione ideale per l’utilizzo in una grande varietà di applicazioni di sicurezza elevata per la sorveglianza di città, edifici, logistica, industria e trasporto.