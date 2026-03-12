NSE 4000, il next-gen firewall ad alte prestazioni per reti aziendali

Cambium Networks ha lanciato Network Service Edge NSE 4000, un firewall di nuova generazione e una piattaforma SD-WAN progettata per aziende, campus e ambienti con filiali distribuite. L’NSE 4000 combina sicurezza ad alte prestazioni, connettività multi-WAN e gestione basata su cloud per aiutare le aziende a semplificare le operazioni rafforzando al contempo la protezione della rete.

Progettato per le prestazioni aziendali

Le moderne reti aziendali richiedono piattaforme di sicurezza in grado di operare a velocità multi-gigabit senza influire sulle prestazioni delle applicazioni. La nuova solzione Cambium offre un throughput del firewall Layer-3 fino a 10 Gbps e un throughput di sicurezza avanzata di 3,3 Gbps, consentendo alle organizzazioni di implementatare con successo prevenzione delle intrusioni, visibilità delle applicazioni e politicy di accesso, mantenendo al contempo elevate prestazioni di rete. Progettata per siti di grandi dimensioni e ambienti di sede centrale, la piattaforma supporta reti con un massimo di 2.500 dispositivi collegati.

L’appliance include anche otto porte Ethernet da 2,5 GbE e due porte SFP+ da 10 GbE, offrendo ai team IT la flessibilità necessaria per collegare infrastrutture WAN e LAN ad alta velocità.

Sicurezza integrata e protezione dalle minacce

La sicurezza rimane un requisito fondamentale per le reti aziendali. NSE 4000 integra funzionalità di gestione unificata delle minacce che proteggono la rete senza richiedere più appliance di sicurezza.

Le funzionalità includono:

– Firewall di nuova generazione con politiche Layer-3 e basate sulle applicazioni

– Rilevamento e prevenzione delle intrusioni per identificare e bloccare le minacce

– Filtraggio dei contenuti DNS in oltre 80 categorie di domini

– Filtraggio Geo-IP per controllare il traffico proveniente da regioni specifiche

– Scansione continua delle vulnerabilità dei dispositivi sulla LAN

Queste funzionalità aiutano le organizzazioni a identificare rapidamente le minacce e a mantenere una sicurezza superiore in ambienti distribuiti.

SD-WAN intelligente e connettività sicura

NSE 4000 include funzionalità SD-WAN avanzate che migliorano l’affidabilità e ottimizzano il traffico di rete. Le aziende possono configurare più connessioni WAN in configurazioni active-active o active-backup, distribuire il traffico tra i collegamenti ed eseguire automaticamente il failover quando le prestazioni del collegamento si degradano. È inoltre possibile dare priorità alle applicazioni business-critical e limitare il traffico non essenziale.

La connettività sicura è supportata tramite VPN site-to-site e VPN di accesso remoto che utilizzano WireGuard, IKEv2 e L2TP-IPSec, consentendo ai dipendenti e agli uffici remoti di connettersi in modo sicuro da qualsiasi luogo. NSE 4000 consente inoltre alle organizzazioni di integrare la connettività satellitare LEO, come Starlink, nella loro architettura WAN. Combinando Starlink con le politiche SD-WAN e le sovrapposizioni VPN sicure, le aziende possono estendere una connettività affidabile agli uffici remoti, ai siti temporanei e alle località in cui le opzioni tradizionali di banda larga sono limitate.

Gestione cloud con cnMaestro



NSE 4000 si integra con la piattaforma cloud cnMaestro di Cambium Networks, fornendo visibilità e gestione centralizzate su tutta la rete. I team IT possono monitorare il traffico, analizzare gli eventi di sicurezza, implementare dispositivi con provisioning zero-touch e gestire l’infrastruttura Wi-Fi, di commutazione, di sicurezza, wireless esterna e in fibra ottica di Cambium da un’unica interfaccia.

Con sicurezza ad alte prestazioni, connettività flessibile e gestione cloud semplificata, Cambium Networks NSE 4000 aiuta le aziende a proteggere e ottimizzare le moderne reti distribuite.