Discovery Safety è un dispositivo indossabile che monitora la sicurezza, tra gli altri, di manutentori, autotrasportatori, vigilanti

Partitalia, azienda ICT di Lainate che da vent’anni produce e commercializza smart card, tag e lettori RFID in tutta Europa, annuncia Discovery Safety, un dispositivo wearable pensato in collaborazione con l’azienda di ingegneria Sensor ID per la sicurezza dei lavoratori isolati.

Discovery Safety: la sicurezza si indossa



Nello specifico, DiscoverySafety monitora il lavoro in solitaria, comunicando a una centralina le situazioni di emergenza, per l’attivazione immediata dei soccorsi.

Il dispositivo indossabile al polso dall’operatore è pensato per i lavoratori che operano in condizioni di isolamento, come manutentori, tecnici di servizio idrico, distribuzione di energia elettrica o gas, operai di cantiere, autotrasportatori, guardiani e vigilanti.

Dotato di sensore uomo a terra, in caso di caduta del lavoratore il device registra il movimento accidentale e, grazie all’architettura integrata con il server cloud, invia segnali di allerta alla centrale operativa Viasat, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Mediante le tecnologie Bluetoothe GPS che consentono, rispettivamente, la localizzazione indoor e outdoor, il dispositivo fornisce istantaneamente la localizzazione interna o esterna dell’operatore, mentre il vivavoce bidirezionale comunica con la centrale operativa.

Il workflow si attiva anche in seguito a una inattività del movimento dell’avambraccio – impostata su due minuti, ma è possibile settare una durata diversa -, con la geolocalizzazione del lavoratore sulla mappa e la notifica dell’allarme all’operatore di centrale, per la richiesta di intervento dei servizi di soccorso. E, ancora, in caso di necessità dell’utente, “D-Safety” consente il contatto immediato con la centrale tramite chiamata e l’invio automatico dei dati relativi alla posizione del lavoratore.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Del Col Balletto, CEO di Partitalia: «Negli ultimi anni stiamo lavorando in maniera costante per migliorare l’usabilità dei dispositivi indossabili, implementando nuove funzionalità pensate per semplificare la vita delle persone. La nostra attenzione, in particolare, si sta concentrando sul mondo del lavoro, dove la sensoristica wearable apre inediti e importanti scenari in termini di welfare e di sicurezza».

Il 31 marzo un webinar di “Partitalia Academy” su IoT, wearable e 5G

Oggi i dispositivi IoT rappresentano un supporto concreto per la sicurezza dei lavoratori, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per la gestione immediata delle emergenze. La possibilità di misurare in modo continuo e non intrusivo, attraverso i wearable, una pluralità di segnali

Fisiologici e funzionali legati allo stato di salute generale e all’attività svolta, apre nuove prospettive in termini di metodi e strumenti a supporto della sicurezza e salute del lavoratore e di dati a favore dell’azienda, affinché possa migliorare la qualità del sistema lavoro.

Questi temi saranno approfonditi nel corso di “IoT, wearable e 5G: in che modo migliorano il welfare e la sicurezza dei lavoratori”, il nuovo webinar di “Partitalia Academy”, l’accademia di formazione gratuita sulle nuove tecnologie promossa da Partitalia.

Docenti dell’evento digitale, in programma mercoledì 31 marzo, dalle 16 alle 17.30, saranno Giuseppe Andreoni, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, che illustrerà l’utilizzo dei sistemi indossabili nell’ambito dell’ergonomia e della sicurezza sul posto di lavoro, e Francesco Barletta, Head of ICT & Innovation di WINDTRE, che farà il punto sulle tecnologie di comunicazione al servizio del lavoro connesso con i wearable.

Per partecipare al webinar basta registrarsi CLICCANDO QUI.