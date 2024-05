Sensori Elder Care: HIKVISION pensa alla sicurezza dei soggetti fragili

In questo articolo presentiamo le caratteristiche della nuova famiglia di sensori HIKVISION, Elder Care. Creati per garantire sicurezza alle persone fragili, inviano degli alert in caso di necessità.

Buona lettura!

Sensori HIKVISION per allertare il personale dedicato ai soggetti fragili

La popolazione italiana invecchia inesorabilmente: ad inizio 2023, secondo l’Istat, gli ultra65enni erano 14 milioni e 177mila, quasi un quarto della popolazione complessiva. Se l’allungamento della prospettiva di vita porterà nel 2050, secondo gli esperti, ad un 34,5% di ultra65enni, ci si troverà a dover gestire un numero sempre crescente di soggetti che necessitano di misure e cure speciali.

Per i più fragili

Pensando alla sicurezza delle figure più fragili, HIKVISION ha lanciato una gamma di sensori Elder Care a tecnologia radar e termica che offrono supporto al personale (infermieristico, medico, OSS e care giver) dedicato alle persone che necessitano di assistenza e gestione costanti. Si tratta di uno strumento di supporto alla sorveglianza utilizzabile, tramite connessione, anche da remoto (il soggetto può essere controllato anche mentre risiede a casa propria).

I sensori Elder Care garantiscono un intervento più efficace

I sensori Elder Care sono in grado di controllare la frequenza cardiaca e respiratoria, eventuali cadute accidentali, stati di sonno agitato, permanenza all’interno di un’area, ecc. Integrabili sulla piattaforma HIK Central o su sistemi già in utilizzo tramite protocolli di comunicazione, in caso di situazioni di rischio inviano un alert. Si tratta dunque di tecnologie a supporto del personale dedicato, che viene allertato in caso di necessità permettendogli di intervenire in maniera rapida ed efficace. Disponibili in versione contactless e dotati di tecnologie altamente innovative, questi sensori possono essere installati in vari ambienti (ad es. camera da letto, bagno).

Sensori Elder Care: quattro tipologie di prodotti

La gamma Elder Care si compone di quattro tipologie di dispositivi: