Aikom Technology, distributore specializzato in soluzioni wireless broadband, di radio comunicazioni professionali e videosorveglianza, e Selea, azienda che progetta e produce totalmente in Italia telecamere e software per il settore della lettura delle targhe, organizzano il 10 giugno un evento formativo online (dalle h. 15.00 alle 16.30) sulla sicurezza urbana, in particolare sui sistemi di lettura targhe, rivolto a System Integrator,

Progettisti, ma anche ad operatori delle Forze di Polizia, a Sindaci, Assessori alla Sicurezza e ai Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali (iscriviti qui).

Durante la sessione formativa verrà illustrato come interconnettere tra di loro i vari sistemi di lettura targhe dislocati sul territorio e realizzare così una sicura ed immediata rete di comunicazione tra le diverse Forze dell’Ordine.

Tra i relatori, Simone Zani (Sales Manager SELEA) parlerà di varie tipologie di integrazione per la sicurezza urbana: tra software e telecamere (anche di terze parti), tra impianti distribuiti sul territorio (anche di terze parti), e tra i vari attori della filiera sicurezza (PL, Arma, Questura, Guardia di finanza e altri), soffermandosi sul ruolo del software e dell’hardware e sull’integrazione completa offerta dalla Suite Selea.

Raoul De Michelis (Comandante della Polizia Locale Cisterna di Latina) affronterà il tema dell’integrazione della videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe con le indagini tradizionali e Mirco Bertazzoni (Direttore Operazioni Tecnologiche Phersei Srl e Direttore Scientifico Delphi Ethica Srl) si soffermerà sui temi delle applicazioni investigative e sull’importanza di una progettazione strategica.

L’appuntamento fa parte del ciclo di eventi online Selea Academy 2021.