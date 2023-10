Smart Switch D-Link per potenziare la videosorveglianza IP

D-Link potenzia le soluzioni di videosorveglianza IP con la nuova serie di Smart Switch DSS-200G Gigabit Surveillance. I nuovi switch sono dotati di funzionalità avanzate per la videosorveglianza studiate per soddisfare i requisiti di sicurezza di aziende di ogni dimensione. Tra queste, strumenti di monitoraggio e di management e risoluzione dei problemi, che rendono la gestione della rete di videosorveglianza più semplice e rapida che mai.

I nuovi switch smart-managed a 10/28 porte, potenziati per la videosorveglianza, offrono funzionalità di monitoraggio complete con gestione ottimizzata del traffico. Ma anche supporto PoE, facile configurazione, strumenti per la risoluzione dei problemi e implementazione semplificata. Sono inoltre dotati di un’interfaccia web intuitiva e di funzioni di gestione Layer 2. Queste consentono di aggiungere facilmente funzionalità alle reti aziendali senza complicate configurazioni.

La modalità Surveillance opzionale rileva automaticamente le telecamere IP e gli NVR di D-Link e di terze parti. In questo modo consentono l’accesso in tempo reale alle informazioni sui dispositivi e sul sistema, come l’utilizzo e il budget di potenza PoE, l’utilizzo della larghezza di banda e lo stato dei dispositivi. La funzione VLAN di sorveglianza automatica separa il traffico dei dispositivi di sorveglianza dal resto della rete, garantendo la sicurezza dei dati e dando priorità al traffico di sicurezza.

Videosorveglianza a prova di futuro

Inoltre, la serie utilizza un interruttore DIP che consente agli utenti di attivare e disattivare in modo rapido e semplice funzioni quali QoS, estensione della connessione PoE fino a 250 metri e isolamento delle porte. Ma anche abilitazione del protocollo PD-Alive e spanning tree senza dover accedere alla configurazione web del dispositivo. Di conseguenza, le aziende che desiderano espandere la propria rete, installare telecamere IP fino a 250 metri di distanza e risparmiare sui costi di installazione di dispositivi potranno trarre il massimo vantaggio da questo hardware.

Gli switch della serie DSS-200G hanno un elevato budget di potenza PoE, con supporto fino a 90W PoE++. Sono, dunque, ideale per l’alimentazione e il collegamento di dispositivi sofisticati come sistemi di videoconferenza e display. Sono inoltre dotati di una protezione contro le sovratensioni da 6kV per evitare improvvisi sbalzi di tensione causati da fulmini o correnti elettriche instabili.

“In D-Link siamo consapevoli che la sicurezza e la videosorveglianza sono fondamentali per tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni“, ha dichiarato Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia.”La serie DSS-200G è studiata per le aziende che desiderano potenziare le configurazioni di videosorveglianza con uno switch facile da usare, economico e affidabile, che tenga conto dell’affidabilità e della complessità dei dati“.