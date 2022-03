Telecamere intelligenti Qualcomm per la sicurezza di tutti

Qualcomm Technologies ha presentato la sua nuova soluzione IoT di telecamere intelligenti – la Qualcomm QCS7230 – che espande il portafoglio Qualcomm Vision Intelligence Platform, guidando la trasformazione digitale dei segmenti della sicurezza aziendale e della sicurezza pubblica, per aiutare a salvaguardare gli ambienti con dispositivi intelligenti.

La nuova soluzione presentata all’International Security Conference and Exposition (ISC West), offre un’inferenza AI superiore, migliorando la sicurezza e l’efficacia operativa con il real-time edge compute, l’intelligenza artificiale (AI), l’apprendimento automatico (ML) e l’analisi, per consentire spazi, città e imprese più sicuri e protetti.

Telecamere intelligenti per reimmaginare la nuova normalità

Durante la pandemia, le organizzazioni e le comunità hanno utilizzato le telecamere intelligenti per reimmaginare la nuova normalità. La trasformazione digitale ha aiutato a sostenere la distanza sociale, a monitorare le mascherine, a tracciare i livelli di occupazione interna ed esterna e a migliorare i processi operativi. Le telecamere intelligenti – dotate di connettività, AI, analisi e tecnologie cloud – supportano le città, le aziende e gli enti con la real-time intelligence necessaria per una maggiore comprensione che, in ultima analisi, migliora la qualità della vita delle comunità e guida le decisioni e i risultati aziendali.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Siddhartha Franco, Director, Business Development, Qualcomm Technologies: «Con la trasformazione digitale delle industrie c’è stata una maggiore attenzione e necessità per il crescente numero di dispositivi intelligenti al connected intelligent edge. Le telecamere di oggi richiedono una connettività e un’interoperabilità superiori, potenti capacità di edge computing e AI oltre a protezioni per la sicurezza e la privacy – tutte cose che Qualcomm Technologies è particolarmente adatta a fornire. L’ampio portafoglio di soluzioni per telecamere intelligenti di Qualcomm Technologies rende più facile per le aziende e gli enti che cercano di implementare telecamere intelligenti per supportare una varietà di casi d’uso in tutti i settori, dalla creazione di comunità più sicure alle decisioni aziendali».

La nuova soluzione soddisfa esigenze più ampie per le telecamere intelligenti in tutti i settori, oltre a supportare soluzioni end-to-end estese per le telecamere intelligenti attraverso il modello IoT as a Service (IoTaaS). Questo supporterà i clienti che pianificano la transizione dai modelli tradizionali di Video Management Software (VMS) a capacità basate su servizi end-to-end con IoTaaS. Inoltre, questo accelererà i servizi Edge AI con i blocchi necessari per supportare le aziende e gli enti che cercano di distribuire telecamere intelligenti e dispositivi IoT per supportare la collaborazione video, il controllo degli accessi, la sicurezza aziendale e domestica, le telecamere a 360 gradi, le dash cameras, le telecamere indossabili e altro ancora.

L’ecosistema di Qualcomm Technologies per soluzioni di telecamere intelligenti completa ed estende ulteriormente il valore delle innovazioni IoT dell’azienda, proliferando e accelerando lo sviluppo e l’implementazione di telecamere intelligenti nelle imprese, nelle città e oltre.

Thundercomm ha introdotto la TurboX QCS7230 SOM, pronta per il commercio, che consente agli sviluppatori e ai produttori di sviluppare rapidamente smart camera e dispositivi IoT intelligenti in molteplici applicazioni. La TurboX QCS7230 SOM è già disponibile e consente una connessione della telecamera e un’analisi AI facile, sicura e ad alte prestazioni. Visita la pagina del prodotto Thundercomm per maggiori informazioni sulla TurboX QCS7230 SOM.